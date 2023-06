Highlights der Woche: Neue Macs starten in den Markt

Das 15″ MacBook Air, der 2023 Mac Studio und der neue Mac Pro mit M2 Ultra sind offiziell gestartet. Während das MacBook Air und der Mac Studio schon ausgeliefert werden, startet der Mac Pro erst gegen Ende des Monats. Hier bin ich auf die ersten Reviews gespannt, die Maschine wird sicherlich ultraschnell sein.

Für die meisten ist solch ein Mac Pro aber nicht notwenig, da ist das MacBook Air häufig die bessere Wahl. Warum das so ist und was das größere MacBook Air kann, könnt ihr in unserem Erfahrungsbericht nachlesen.

