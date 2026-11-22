Was ist eigentlich aus dem Black Friday geworden? Damals, als an einem Tag im Jahr die besten Schnäppchen des Jahres möglich waren, verkommt zu einer künstlich in die Länge gezogenen Schnäppchen-Schlacht. Jeder Händler, jede Marke und jedes Unternehmen will früher dran sein als die anderen, sodass die Rabattschlacht nicht erst am eigentlichen Black Friday startet, das wäre nämlich der 27. November, sondern schon Wochen vorher. Teilweise sind „frühe Black-Friday-Angebote“ schon Anfang November gestartet!
Der Vorteil: Angebote sind länger gültig als sonst, sodass auch die Bedenkzeit verlängert wird. Doch ob das immer gut ist? Während viele noch glauben, dass der Black Friday gar keine echten Rabatte hervorbringt, irren sie sich. Natürlich gibt es einige Produkte, die im Laufe des Jahres zu besseren Preisen angeboten wurden, doch bei wirklich sehr vielen Produkten gibt es am Black Friday den Jahresbestpreis.
Was nach viel Ersparnis klingt, ist aber auch etwas Augenwischerei. Obwohl die Aussage stimmt, spart man im Vergleich zu herkömmlichen Angeboten nur ein paar Prozent mehr. Produkte, die häufig im Angebot sind, lassen sich auch unterjährig zu sehr guten Preisen kaufen. Rund um den Black Friday ist die Ersparnis zwar etwas höher, aber hier sprechen wir oftmals nur von ein paar Euro.
Wie dem auch sei: Habt ihr schon das ein oder andere Schnäppchen gemacht?
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Kommentare 1 Antwort
Ich hatte auf die Midea PortaSplit gehofft.