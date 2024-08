Highlights der Woche: Zwischen Balkon und Berlin

Gestern habe ich mal wieder ordentlich geschwitzt. Zusammen mit meinem Nachbarn habe ich mich an die Installation eines Balkonkraftwerks mit Speicher von Zendure gemacht. Auch von diesem Hersteller gibt es mittlerweile ein einfaches DIY-System, das mit wenigen Handgriffen einfach selbst installiert werden kann. Klasse, dass es Technik gibt, für dessen Inbetriebnahme man nicht unbedingt eine Fachkraft braucht.

In den nächsten Wochen erwarten wir wieder eine ganze Flut an neuem Zubehör. Das ist kein Wunder, denn immerhin wirft die Internationale Funkausstellung in Berlin ihre Schatten voraus. Die ersten Marken haben uns bereits jetzt mit Neuheiten versorgt, die Anfang September offiziell präsentiert werden. So können wir uns bereits vorab einen Eindruck verschaffen und Testberichte für euch vorbereiten. Unter anderem gibt es Beamer, Kopfhörer oder Powerstations, die bereits auf einen Test warten.

Rund um die IFA möchte ich an dieser Stelle noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Es steht das 100. Jubiläum an und Europas größte Messe für Verbraucher-Elektronik ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Habt ihr euch mal die offizielle IFA-App angesehen? 1,4 Sterne. Im vergangenen Jahr war die Anwendung eine absolute Katastrophe.

Und 2024? Immerhin funktioniert mittlerweile der Login. Was danach kommt, ist aber mehr als unübersichtlich. Seltsame Kontakte, unklare Funktionen und noch nicht einmal einen Hallenplan, den man vernünftig verwenden kann. Private Besucherinnen und Besucher scheint man ohnehin vergessen zu haben. Aber: Es sind ja noch zweieinhalb Wochen Zeit, bevor alles fertig sein muss.

Neues auf dem Hueblog

Bei Philips Hue habt ihr nur heute die Möglichkeit auf ein spannendes Schnäppchen. Beim Kauf von zwei smarten Überwachungskameras bekommt ihr nicht nur einen Rabatt in Höhe von 50 Euro, sondern auch zwei Kontaktsensoren im Wert von 70 Euro mit dazu. Alle Details lest ihr hier.

Unsere Videos der Woche

Die Top-Themen der Woche im Überblick