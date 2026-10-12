Hinweise verdichten sich: Apple und ADT vor neuer Smart-Home-Offensive?

Plant Apple eine Partnerschaft mit dem US-Haussicherheitsunternehmen ADT? Rund um den erwarteten Smart Home-Hub des Konzerns aus Cupertino verdichten sich derzeit einige Hinweise. So hat ADT seit Juli in mehreren US-Städten neue Stellen für Niederspannungstechnik ausgeschrieben. Auffällig dabei: Die neu eingestellten Angestellten wissen offenbar bislang nur wenig über ihre konkreten Aufgaben. Statt direkt loszulegen, begleiten sie zunächst erfahrene Techniker und Technikerinnen bei der Arbeit. Zudem sollen sowohl Angestellte als auch Vorgesetzte Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben haben, was die Gerüchteküche ordentlich anheizt.

Auch die technische Ausstattung der neuen Angestellten sorgt für Spekulationen. Während ADT seinem Personal normalerweise Android-Smartphones zur Verfügung stellt, haben die neu eingestellten Kräfte offenbar ein iPhone 17 Pro erhalten. Zusammen mit den strengen Geheimhaltungsregeln könnte das auf ein Projekt hindeuten, an dem Apple beteiligt ist. Laut Aussagen einiger Beteiligten will ADT noch im Oktober weitere Informationen zu den neuen Stellen veröffentlichen. Ursprünglich war dafür offenbar bereits der September vorgesehen, bevor der Zeitplan verschoben wurde.

Der Zeitpunkt passt zu den bisherigen Gerüchten über Apples neuen Smart Home-Hub. Das Gerät soll bereits mehrfach verschoben worden sein, unter anderem wegen Verzögerungen bei der KI-gestützten Weiterentwicklung von Siri. Nachdem die überarbeitete Siri-Version im vergangenen Monat vorgestellt wurde, könnte nun auch die Hardware näher rücken. Erwartet wird ein vielseitiges Kontrollzentrum für das vernetzte Zuhause, das Smart Home-Zubehör steuert, die Haussicherheit überwacht und Kalendertermine übersichtlich darstellt. Auch Musik, FaceTime-Videoanrufe sowie die Anzeige von Fotos und Bildergalerien sollen zu den möglichen Funktionen gehören.

Zwei Varianten und Zubehör von Drittanbietern

Gerüchten zufolge plant Apple gleich zwei Ausführungen des Hubs: Eine Tischversion mit Lautsprechersockel und eine Variante zur Wandmontage. Außerdem könnte das Unternehmen ein Ökosystem kompatibler Smart-Home-Produkte von Drittanbietern präsentieren, darunter Zubehör, das in Zusammenarbeit mit Marken wie LG entwickelt wurde. Die geheimnisvollen ADT-Stellen könnten in diesem Zusammenhang eine praktische Rolle spielen. Einige der neuen Angestellten sollen erfahren haben, dass ihre Aufgaben mit Hausautomation und Installationsdiensten direkt bei der Kundschaft zusammenhängen. Denkbar wäre daher, dass ADT künftig die professionelle Montage des Home Hubs oder kompatibler Zubehörprodukte übernimmt.

Eine weitere Spur führt zu Googles bisheriger Zusammenarbeit mit ADT. Die beiden Unternehmen hatten 2023 eine Partnerschaft für Haussicherheit geschlossen. Anfang dieses Jahres soll ADT allerdings einige Funktionen eingestellt haben, die zuvor auf Google Nest-Geräten verfügbar waren. Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person ist die Exklusivvereinbarung zwischen ADT und Google inzwischen ausgelaufen und soll nicht verlängert werden. Google orientiere sich demnach in Richtung AT&T. Sollte sich das bestätigen, wäre der Weg für eine neue Zusammenarbeit zwischen ADT und einem anderen großen Technologiekonzern frei. Apple wäre daher ein möglicher Kandidat.

Apple könnte bereits am Dienstag, dem 13. Oktober, seinen neuen Smart-Home-Hub im Rahmen des „Welcome Home“-Events vorstellen und bei dieser Gelegenheit auch mögliche Partner präsentieren. Die Kombination aus ungewöhnlicher Geräteausstattung, Geheimhaltungsvereinbarungen, verschobenen Stellenankündigungen und dem Ende der ADT-Google-Exklusivität liefert jedenfalls reichlich Stoff für Spekulationen. Ob Apple tatsächlich mit ADT zusammenarbeitet und welche Leistungen eine solche Kooperation umfassen könnte, ist bislang offen. Spätestens morgen werden wir wohl mehr wissen.