Holy Potatoes: Alle drei Spiele kosten nur noch je 1,09 Euro

Das erste Game der Spielereihe Holy Potatoes ist 2017 erschienen, das neuste Spiel im letzten Jahr. Das grundlegende Gameplay ist in allen Spielen gleich, heute möchten wir uns auf die Version „A Spy Story“ (App Store-Link) konzentrieren.

Begleite die Zwillinge Ren und Rexa, die die Wahrheit über das Verschwinden ihrer Eltern aufdecken wollen und dafür ihre Spionagefähigkeiten einsetzen. Überliste Sicherheitsleute, tritt selbst die stärksten Türen ein und hacke die kompliziertesten aller Systeme! Du wirst der unsichtbare Held der Schatten. Mit Intelligenz, Charme, Verstohlenheit und Muskelkraft kannst du es mit jedem Feind aufnehmen und jede Mission meistern.

So hat man die Hauptquartiere der Gegner in typischer Spion-Manier zu infiltrieren, düstere Pläne zu sabotieren und fortschrittliche Gentechnologien zu nutzen, um das eigene Repertoire an Spionen zu erweitern. Auch Legenden und Popkultur-Agenten wie Justin Powers und Harry Fart lassen sich rekrutieren, der eigene Spionage-Hauptsitz erweitern und ausbauen, sowie aberwitzige Gadgets und Fahrzeuge herstellen.

Wenn euch Holy Potatoes! A Spy Story?! anspricht, werft auch einen Blick auf die beiden weiteren Titel Holy Potatoes! We’re in Space? und Holy Potatoes! A Weapon Shop?!. Auch hier kann man aktuell Geld sparen.