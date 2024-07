Homematic IP macht weitere Smart-Home-Komponenten in Anthrazit verfügbar

Insofern ihr auf das smarte System von Homematic IP setzt, könnt ihr fortan weitere Komponenten auch im Farbton Anthrazit erwerben. Homematic IP erweitert das eigene Produktsortiment um weitere Designvarianten und bietet so mehr Möglichkeiten das eigene Zuhause farblich passend abzustimmen.

Schon im letzten Jahr hat Homematic IP zahlreiche Geräte in Anthrazit verfügbar gemacht, darunter Wandtaster, Wandthermostate und Bewegungsmelder. Als neues Highlight gibt der Smart-Home-Experte den Türschlossantrieb an, der in Anthrazit und Silber erhältlich ist. Seit Juli 2024 sind auch die folgenden Komponenten in Anthrazit zu haben:

Türschlossantrieb in Anthrazit und Silber

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display

Wired Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

Wired Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display

Wandthermostat – Basic

Homematic IP Access Point

Den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren im 55er-Format liegen Wechselrahmen bei. Alternativ lassen sie sich einfach in bestehende Schalterserien zahlreicher namhafter Hersteller integrieren. Beachtet, dass die neuen Produkte noch nicht alle in Anthrazit im Handel angekommen sind.