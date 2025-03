Homematic IP: Neue Glasserie startet Mitte des Jahres

Ende Februar hatten wir schon darüber berichtet, das Homematic IP noch in diesem Jahr eine neue Glasserie aus Wandthermostaten und Glastastern starten will. Nun hat das Unternehmen die Produkte offiziell angekündigt und einen Launch für Mitte des Jahres in Aussicht gestellt.

Die neue Glasserie umfasst Glastaster, Wandthermostate mit und ohne CO2-Sensor und die passenden Glasrahmen. Die Oberfläche der Produkte sind aus Echtglas gefertigt. Im Standby-Betrieb reduziert sich die Helligkeit des Displays automatisch, werden die Schalter berührt, wird dessen Anzeige les- bzw. sichtbar.

Der neue Wandtaster lässt sich wahlweise mit einem, zwei oder vier Aktionen belegen. Mit ihm können alle Homematic-IP-Lösungen gesteuert werden. Die einzelnen Tasten (1, 2 oder 4) können außerdem jeweils über unterschiedliche Gesten (Antippen, Gedrückt halten etc.) mit Sub-Aktionen belegt werden.

Das Wandthermostat informiert euch über die Soll- und Ist-Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und, wenn im Leistungsumfang enthalten, auch über die CO2-Werte im jeweiligen Raum. Anhand der Plus- und Minustasten kann die Temperatur in 0,5-Grad-Schritten angepasst werden.

Die Glas-Einsätze lassen sich direkt in die mitgelieferte Unterputzeinheit einsetzen und mit 230 V Spannung versorgen. Die Kommunikation der Schalter läuft über Funk. Sie lassen sich über die zugehörige Homematic-IP-App (App-Store-Link) einrichten.

Folgende Produkte werden zu Mitte des Jahres gelauncht. Zu den Preisen gibt es bislang noch keine genaueren Informationen:

Homematic IP Glastaster, weiß oder schwarz

Homematic IP Glas-Wandthermostat, weiß oder schwarz

Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO2-Sensor, weiß oder schwarz

Homematic IP Glasrahmen – 1-fach, weiß oder schwarz

Homematic IP Glasrahmen – 2-fach, weiß oder schwarz

Homematic IP Glasrahmen – 3-fach, weiß oder schwarz