HomePod: Apple bringt Sound Glow auch auf ältere Lautsprecher

Ab dem 30. Oktober wird der HomePod mini 2 ausgeliefert, Vorbestellungen sind bereits jetzt für 169 Euro im Apple Online Store möglich. In fünf neuen Farben wird die kleine Lautsprecher-Kugel erhältlich sein – doch das ist nicht die einzige optische Veränderung. Während der Wiedergabe von Musik kommt zudem das neue Sound Glow Feature zum Einsatz.

„Mit Sound Glow verwandelt sich die Oberseite des HomePod mini in eine visuelle Leinwand, die synchron zur Musik leuchtet und pulsiert und in Echtzeit auf Bässe und Höhen reagiert“, heißt es in der offiziellen Beschreibung von Apple. Farblich orientiert sich Sound Glow dabei am Albumcover des Songs, der gerade auf dem Gerät abgespielt wird. Außerdem wird man eine Klangkulisse wie beispielsweise Regen auswählen können, um speziell darauf abgestimmte Animationen für eine beruhigende Atmosphäre zu aktivieren.

Sound Glow kommt auch auf den großen HomePod

Was Apple bisher nicht groß angekündigt hat: Sound Glow kommt laut unseren Informationen auch auf den HomePod mini der ersten Generation sowie auf den großen HomePod der zweiten Generation. Vermutlich wird dafür in den kommenden Wochen ein Software-Update ausgespielt.

Ein anderes Feature bleibt dem vorherigen HomePod mini allerdings vorenthalten: Anders als der größere HomePod (zweite Generation) kann der erste HomePod mini nicht als Surround-Speaker für den neuen Apple TV 4K genutzt werden. Und auch der Einsatz als Standardlautsprecher für den Mac ist mit dem ersten HomePod mini leider nicht möglich.

Spannend wird aus meiner Sicht am Ende des Tages vor allem eine Frage: Hat Apple den Klang des HomePod mini von der ersten zur zweiten Generation tatsächlich so stark verbessern können, dass man einen Unterschied wahrnimmt? Wir werden es spätestens am 30. Oktober für euch herausfinden, wenn der neue HomePod mini 2 ausgeliefert wird.