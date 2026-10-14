HomePod Mini 2 als Standard-Lautsprecher am Mac: Diese Macs sind kompatibel

Der neue HomePod mini 2 lässt sich fortan als Standard-Lautsprecher am Mac nutzen, allerdings sind nicht alle Macs kompatibel. Apple gibt nämlich an, dass diese Möglichkeit nur mit Macs funktioniert, die Wi-Fi 6E oder besser unterstützen. Das bedeutet, dass ihr einen der folgenden Macs im Einsatz haben müsst, um den HomePod mini 2 oder den großen HomePod 2 als Standard-Lautsprecher nutzen zu können.

MacBook Pro 2023 oder neuer

MacBook Air 2024 oder neuer

MacBook Neo

iMac 2023 oder neuer

Mac mini 2023 oder neuer

Mac Studio 2023 oder neuer

Mac Pro 2023 oder neuer

Der HomePod mini der ersten Generation unterstützt die Funktion nicht, allerdings kann er weiterhin über AirPlay als Lautsprecher fungieren. Er lässt sich aber nicht als Standard-Lautsprecher konfigurieren. Wer möchte kann zwei kompatible HomePods koppeln, um so für Stereo-Sound am Mac zu sorgen.