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HomePod Mini 2 als Standard-Lautsprecher am Mac: Diese Macs sind kompatibel

Wi-Fi spielt eine wichtige Rolle

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HomePod mini 2 am Mac

Der neue HomePod mini 2 lässt sich fortan als Standard-Lautsprecher am Mac nutzen, allerdings sind nicht alle Macs kompatibel. Apple gibt nämlich an, dass diese Möglichkeit nur mit Macs funktioniert, die Wi-Fi 6E oder besser unterstützen. Das bedeutet, dass ihr einen der folgenden Macs im Einsatz haben müsst, um den HomePod mini 2 oder den großen HomePod 2 als Standard-Lautsprecher nutzen zu können.

  • MacBook Pro 2023 oder neuer
  • MacBook Air 2024 oder neuer
  • MacBook Neo
  • iMac 2023 oder neuer
  • Mac mini 2023 oder neuer
  • Mac Studio 2023 oder neuer
  • Mac Pro 2023 oder neuer

Der HomePod mini der ersten Generation unterstützt die Funktion nicht, allerdings kann er weiterhin über AirPlay als Lautsprecher fungieren. Er lässt sich aber nicht als Standard-Lautsprecher konfigurieren. Wer möchte kann zwei kompatible HomePods koppeln, um so für Stereo-Sound am Mac zu sorgen.


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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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