HomePod mini 2 ausprobiert: Wann lohnt sich ein Upgrade?

In meinem Apple-Zuhause fühlen sich zwei kleine HomePod mini wohl, denn einer steht im Wohnzimmer und der andere bei mir im Büro. So ganz zufrieden bin ich mit den smarten Lautsprechern nicht, da mir die „Ladezeiten“ manchmal einfach zu lang sind. Allein für einen Timer muss Siri so lange nachdenken, dass ich ihn fast selbst zählen kann – etwas überspitzt ausgedrückt. Und genau aus diesem Grund kommt der HomePod mini 2 sehr gelegen.

Was ist denn überhaupt neu?

Der Umstieg vom S5- auf den S10-Chip ist ein großer Sprung und sorgt dafür, dass der HomePod mini schneller auf Fragen reagiert, schneller antwortet und insgesamt einfach flüssiger läuft. Genau das vermisse ich beim alten HomePod mini aus dem Jahr 2020 schmerzlich. Durch das Upgrade auf Wi-Fi 6E ist auch die Internetverbindung schneller und stabiler, allerdings wäre Wi-Fi 7 noch schöner gewesen. Hinzu kommt Bluetooth 6 für eine schnellere Kommunikation.

Allein durch diese Upgrades ist ein Umstieg auf den neuen HomePod mini 2 zu rechtfertigen, obwohl wir hier eher von Komfort statt von neuen Funktionen reden.

Klingt der HomePod mini 2 besser?

Dank des vom S10-Chip gesteuerten Computational Audio von Apple ist der Klang im Vergleich zum Vorgängermodell besser. Hier dürft ihr keine riesigen Sprünge erwarten, denn auch der alte HomePod mini liefert weiterhin einen tollen Sound, doch beim HomePod mini 2 klingt alles noch einmal etwas „sauberer“. Darüber hinaus stehen drei Mikrofone bereit, die auf „Hey Siri“ oder „Siri“ warten. Und auch bei lauter Musik reagiert der HomePod mini flott und schnell auf Zurufe.

Optisch hat sich der HomePod mini 2 nicht verändert, allerdings liefert Apple die kleine Knutschkugel in neuen Farben aus, die perfekt zum iMac passen: Rosa, Grün, Blau, Weiß und Mitternacht. Weiterhin kommt hochwertiges Meshgewebe zum Einsatz, das den mini 2 sehr edel aussehen lässt. Ein farblich passendes Ladekabel rundet das stimmige Erscheinungsbild ab.

Jetzt auch als Standardlautsprecher am Mac nutzbar

Mein Mac mini auf dem Schreibtisch ist nicht mit externen Lautsprechern gekoppelt, sodass ich Audio entweder über die eingebauten Lautsprecher meines Displays abspiele oder direkt zu meinen AirPods greife. Die Möglichkeit, den HomePod mini 2 jetzt als Standardlautsprecher am Mac zu nutzen, kommt mir daher sehr entgegen, um Audio in deutlich besserer Qualität wiedergeben zu können. Da ich einen HomePod mini ohnehin auf dem Schreibtisch stehen habe, ist die Kombination eine tolle Erweiterung.

Und die Umsetzung ist auch einfach, denn ihr könnt in den Einstellungen den HomePod mini 2 einfach als Standardlautsprecher konfigurieren. Durch den neuen Chip und eine neue AirPlay-Architektur mit geringer Latenz liefert die dauerhafte Verbindung schnellen und zuverlässigen Klang – egal ob für YouTube, Video-Calls oder Games.

Auch wenn der HomePod mini 2 als Mac-Lautsprecher konfiguriert ist, sind alle anderen Features weiterhin verfügbar.

Beachtet: Ihr benötigt mindestens einen Mac mit WLAN 6E. Zudem ist auch der große HomePod der zweiten Generation kompatibel, und ihr könnt sogar HomePod-Stereo-Paare koppeln.

Multiroom-Audio, Stereo-Paar und Surround-Sound

Während wir uns hierzulande weiterhin mit der alten Siri herumschlagen müssen, werkelt außerhalb schon Siri AI, die deutlich intelligenter ist. Es wird wirklich Zeit, dass Apple sich mit der EU einigt, damit auch die EU in den Genuss der besseren KI kommt, denn die alte Siri ist manchmal wirklich zum Gruseln.

Davon abgesehen lässt sich der HomePod mini 2 natürlich über AirPlay ansteuern, sodass auch Multiroom-Audio möglich ist. Wer möchte, kann auch zwei Lautsprecher koppeln und als Stereo-Paar am Apple TV 4K betreiben, wobei mit dem kommenden Apple TV 4K der vierten Generation sogar Surround-Sound möglich ist. Das kann ich aktuell nicht ausprobieren, da das neue Apple TV 4K erst am 13. November startet.

Ich finde: Die HomePods liefern besseren Sound als alle TV-Speaker. Dennoch ist eine echte Soundbar oder ein klassisches Surround-System noch einmal deutlich besser.

Sound Glow kommt auch auf ältere HomePods

Eine weitere Neuerung ist Sound Glow. Die Lichter oberhalb leuchten in Echtzeit und passen sich dem Albumcover an, während die Animation passend zu Bässen und Höhen leuchtet. Die dynamische Musikvisualisierung sieht schön aus, doch im Alltag ist mir das persönlich nicht so wichtig. Im Wohnzimmer steht mein HomePod mini zum Beispiel oben auf dem Küchenschrank, sodass ich Sound Glow ohnehin nicht sehen kann.

Gut: Mit HomePod 27.2 kommt Sound Glow auch auf den HomePod mini der ersten Generation sowie auf den großen HomePod der zweiten Generation.

Für wen lohnt sich denn jetzt der HomePod mini 2?

Wie oben erwähnt, ist ein Umstieg allein durch die schnellere Performance gerechtfertigt. Der etwas bessere Klang und die neuen Audio-Möglichkeiten runden den neuen Smart Speaker ab. Wer mit dem alten HomePod mini kämpft, bekommt beim Nachfolger definitiv Entspannung. Die neuen Farben machen optisch was her, sind für mich jedoch kein echter Kaufgrund.

Zudem müsst ihr im Hinterkopf haben, dass der neue HomePod mini 2 mit 169 Euro deutlich teurer ist als der Vorgänger. Wenn in eurem Alltag die genannten Neuheiten keine große Rolle spielen, könnt ihr getrost beim Vorgänger bleiben. Wer sich für die Zukunft besser aufstellen will, bekommt mit dem HomePod mini 2 einen smarten Lautsprecher mit besserem Sound und deutlich erweiterten Audio-Funktionen. Sollte Siri AI jemals nach Deutschland kommen, ist der mini 2 dafür vorbereitet.