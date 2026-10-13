HomePod mini 2 kommt mit diesen neuen Features nach Deutschland

Wie erwartet, hat Apple heute nicht nur den neuen HomeView-Bildschirm, sondern auch einen neuen Apple TV 4K und den HomePod mini der zweiten Generation vorgestellt. Die beiden letztgenannten Produkte kommen auch nach Deutschland, allerdings ohne Siri AI. Trotzdem hat der HomePod mini 2 einige spannende Features zu bieten, die gegenüber dem Vorgänger durchaus einen Unterschied machen können. Wir haben alle Details für euch gesammelt.

Eine bittere Pille muss man allerdings schlucken: Der Preis. 2020 startete der HomePod mini für 99 Euro, später stieg der Preis dann auf 109 Euro und im Juni sogar auf 139 Euro. Der neue HomePod mini 2 wird 169 Euro kosten. Er ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich und kann ab sofort im Apple Online Store vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt bereits ab dem 30. Oktober.

Diese neuen Funktionen bietet der HomePod mini 2

Siri AI ist, wie zu erwarten, mit dem neuen HomePod hierzulande nicht verfügbar. Trotzdem gibt es einige spannende Features, über die auch wir uns freuen dürfen. Zum Beispiel den Apple S10 Chip, der Musik in Echtzeit analysiert, um Dynamikbereich, Lautstärke und akustische Performance zu optimieren.

In Verbindung mit dem neuen Apple TV ist sogar noch mehr möglich. Es kann im Handumdrehen eine Verbindung zu bis zu vier HomePod mini herstellen und ein Surround-Erlebnis erschaffen. „Die vier Lautsprecher und das neue Apple TV 4K erkennen gemeinsam intelligent die Position jedes Lautsprechers im Raum, sodass Timing und Lautstärke des Audiosignals automatisch auf den Raum abgestimmt werden“, schreibt Apple. Ebenso kann der HomePod mini als Duo ganz einfach als Standard-Lautsprecher für den Mac verwendet werden.

Und auch optisch wird sich ein bisschen was tun, auch wenn der HomePod mini 2 in Sachen Design unverändert bleibt. „Mit Sound Glow verwandelt sich die Oberseite des HomePod mini in eine visuelle Leinwand, die synchron zur Musik leuchtet und pulsiert und in Echtzeit auf Bässe und Höhen reagiert“, schreibt Apple. Die Farben des „Displays“ werden dabei auf das Album-Cover abgestimmt.