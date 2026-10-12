Morgen startet das nächste Apple-Event, auch wenn nicht im klassischen Sinne. Ohne große Show führt Apple beim „Welcome Home”-Event neue Produkte aus dem Bereich Smart Home ein. Gemeint sind ein neuer HomePod mini 2, ein neues Apple TV 4K sowie das Apple HomePad, das vermutlich „HomeView” heißen wird.

Damit die neuen Geräte nicht zusammen mit dem iPhone Duo auf den Markt kommen, hat Apple ein späteres Datum gewählt. Wie Bloomberg berichtet, starten die neuen Home-Geräte am 30. Oktober, also eine Woche nach dem iPhone Duo. Allerdings gilt das Datum nur für den HomePod mini 2 und das neue Apple TV 4K. Das Apple HomeView soll laut aktuellen Informationen erst Mitte November in den Markt starten.

Während für den HomePod mini 2 und das neue Apple TV 4K eher kleinere Upgrades mit neuen Chips anstehen, ist das HomeView für Apple ein komplett neues Produkt, das an den iMac G4 erinnern soll. Wie im Video von John Prosser zu sehen, soll sich das Display in alle Richtungen bewegen lassen, zudem ist eine Montage an der Wand möglich.

Das Smart-Home-Display soll vom A18-Chip angetrieben werden, zudem sollen die Farben Space Grau, Silber, Starlight und Pink zur Auswahl stehen. Laut Mark Gurman soll das HomeView eine bessere Klangqualität bieten als der HomePod mini, was nicht verwunderlich ist, da das Gerät deutlich größer ist.

Was kann HomeView in Deutschland?

Es ist davon auszugehen, dass HomeView voll und ganz auf die neue Siri AI optimiert ist. Und genau das könnte zum großen Problem werden, denn Siri AI ist nicht in deutscher Sprache verfügbar. Auf iPhone und iPad ist die Siri-KI bei uns nicht verfügbar, auf dem Mac spricht Siri AI nur Englisch. Es bleibt abzuwarten, ob Apple das neue HomeView im ersten Schwung überhaupt in der EU anbietet, denn ohne Siri AI wird der Funktionsumfang wohl stark begrenzt sein.

Da Apple das HomeView schon morgen offiziell vorstellt, können wir konkrete Infos in Kürze teilen.

Titelbild: fpt/YouTube.