HomePod mini 2: So sieht das zweifarbige Design aus

Da ich mir den HomePod mini 2 schon vor dem Verkaufsstart ansehen durfte, konnte ich meine ersten Eindrücke bereits mit euch teilen. Der smarte Lautsprecher bietet ein paar neue Funktionen, bleibt aber grundlegend ein HomePod mini. Zwei Besonderheiten, die den neuen mini auszeichnen, möchte ich noch einmal hervorheben.

Ich hatte mich anfangs gewundert, warum mein blauer HomePod mini 2 grün statt blau schimmert, doch das liegt an Apples neuem zweifarbigem Design. Das Mesh-Gewebe ist wie bei den Vorgängern sehr hochwertig und akkurat, allerdings ist die Schicht darunter jetzt in einer anderen Farbe gestaltet, sodass es ein Zwei-Farben-Design gibt. Aus der Ferne fällt das nicht auf, doch schaut man sich den HomePod mini 2 aus der Nähe an, sieht das schon cool aus.

Der blaue HomePod mini 2 verfügt über ein grünes Akustikgewebe.

HomePod mini 2 verfügt über ein Akustikgewebe. Beim rosa HomePod mini 2 geht Apple etwas vorsichtiger vor, denn die Schicht darunter ist eher korallenfarben und damit sehr ähnlich.

HomePod mini 2 geht Apple etwas vorsichtiger vor, denn die Schicht darunter ist eher und damit sehr ähnlich. Der grüne HomePod mini 2 ist das Gegenteil der blauen Version, denn hier setzt Apple als zweite Lage einen blauen Stoff ein.

HomePod mini 2 ist das Gegenteil der blauen Version, denn hier setzt Apple als zweite Lage einen Stoff ein. Die Farben Weiß und Mitternacht verzichten auf ein zweifarbiges Design, sodass das Gewebe unter dem Mesh in der gleichen Farbe gestaltet ist.

Die neuen Farben passen zu den Farben des iMac

Apple hat die neuen Farben nicht ohne Grund gewählt, denn sie greifen die Farbgestaltung des iMac auf. Da sich die Lautsprecher fortan als Standardlautsprecher am Mac nutzen lassen, gibt es so ein stimmiges Farbbild. Doch Apple bietet den HomePod mini nur in Rosa, Blau und Grün an, obwohl der iMac auch in Gelb, Orange und Violett verfügbar ist. Da Apple den Vorgänger in Gelb und Orange angeboten hatte, könnte es durchaus möglich sein, dass als kleine Neuheit die Farbe Violett im Laufe des nächsten Jahres dazukommt – das ist aber reine Spekulation.

Der neue HomePod mini 2 ist ab heute offiziell verfügbar, sodass ihr euch den smarten Lautsprecher sichern könnt. Mit 169 Euro ist Apples kleinster Lautsprecher leider deutlich teurer als der Vorgänger. Wer möchte, kann den Smart Speaker noch heute im Apple Store abholen.