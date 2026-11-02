HomeView Ultra: Weitere Details durchgesickert

Apple tüftelt offenbar an einem deutlich größeren und beweglichen Ableger seines HomeView. Das berichtet Aaron Tilley vom Magazin „The Information“. In der Gerüchteküche kursieren dafür bislang die Namen „HomeView Ultra“ oder „HomeView Max“, ob einer davon am Ende auch im Handel auftaucht, ist allerdings noch offen.

Ein Display mit Köpfchen

Laut Tilley existiert bereits ein Prototyp, der einen 9-Zoll Bildschirm auf einem schwenkbaren Arm trägt. Optisch erinnert das Ganze an den legendären iMac G4 oder an die hüpfende Lampe aus dem Pixar-Vorspann. Gemäß Mark Gurman von Bloomberg lässt sich der Bildschirm sogar um volle 360 Grad drehen.

Die üblichen Smart-Home-Qualitäten, etwa FaceTime-Anrufe, sollen selbstverständlich mit an Bord sein. Darüber hinaus soll das Gerät seine Umgebung aber komplett erfassen und eigenständig handeln. Dafür sorgen eine Kamera und diverse Sensoren. Im Bericht heißt es sinngemäß, der Roboter könne etwa das Licht einschalten, sobald jemand ein Zimmer betritt, oder im besten Fall sogar eine Katze vom Tisch scheuchen. Außerdem soll er clever genug sein, um Zusammenstöße mit Gegenständen im Raum zu vermeiden.

Fertige Hardware mit offenen Software-Fragen

Eigentlich wäre die Technik schon lange startklar, denn die Hardware ist demnach seit rund zwei Jahren weitgehend abgeschlossen. Gebremst wird das Projekt jedoch durch „interne Meinungsverschiedenheiten“ bei Apple. Der Streit dreht sich vor allem darum, welche Softwarefunktionen bereits in die erste Generation gehören und welche man lieber für ein Nachfolgemodell aufspart, über das intern ebenfalls schon gesprochen wird.

Termin und Preis: 2027 oder doch erst 2028?

Apple peilt laut Bericht einen Marktstart im Jahr 2027 an. In den USA soll der größere HomeView dann rund 1.000 US-Dollar kosten. Allerdings könnte sich der Start auch bis 2028 verzögern. Wir hoffen einfach mal, dass die nächste Generation dann mit Siri AI auch nach Deutschland kommt …