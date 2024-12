Homey: Smart Home-System jetzt mit neuer Dashboard-Funktion

Dass Kundenfeedback durchaus wertvoll sein kann, sieht man am aktuellen Beispiel von Homey: Die Smart Home-Plattform hat auf viele Kundenanfragen reagiert und erstmals eine Dashboard-Funktion für das eigene System veröffentlicht.

„Homey Dashboards bietet alles, was du an Homey liebst, an einem einzigen Ort. Erstelle im Handumdrehen personalisierte Dashboards mit schön gestalteten Widgets, die neue Möglichkeiten zur Verwaltung deines intelligenten Hauses bieten.“