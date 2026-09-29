Huawei Watch 6 Series: Neue Smartwatches mit Gesundheits- und Fitness-Fokus

Das auch bei uns im Blog wohlbekannte Unternehmen Huawei, bekannt für Smartphones, Tablets und Wearables, bringt die neue Watch 6 Series an den Start und will damit vor allem den Alltag etwas smarter machen. Herzstück der neuen Smartwatch-Generation ist der X-TAP-Sensor: Ein kurzer Fingerkontakt genügt, damit Health Glance insgesamt 11 Gesundheitswerte erfasst, und zwar von Herz-Kreislauf-Daten bis hin zur Atmung. Auf Basis längerfristiger Entwicklungen soll die Uhr daraus persönliche Empfehlungen ableiten.

Auch Huaweis Healthy-Living-Konzept wird mit der Watch 6 und Watch 6 Pro erweitert. Bewegung, Schlaf und Stimmung bekommen mit der Ernährung ein viertes Element. Die Watch 6 Pro soll damit nicht nur einzelne Messwerte liefern, sondern die Nutzer und Nutzerinnen dabei unterstützen, ihre täglichen Gewohnheiten über einen längeren Zeitraum im Blick zu behalten.

Mehr Kontrolle direkt am Handgelenk

Wer gerade keine Hand frei hat, kann Anrufe künftig per Handgeste annehmen. Zusätzlich zur Steuerung durch Tippen und Wischen führt Huawei bei der Watch 6 Pro eine Drehbewegung des Handgelenks als neue Bedienmöglichkeit ein. Bezahlen lässt sich ebenfalls direkt mit der Uhr, und das dank Curve Pay sogar kontaktlos.

Mit einer eSIM kann man mit der Watch 6 Pro auch unabhängig vom Smartphone telefonieren. Das ist vor allem beim Sport praktisch, wenn das Smartphone lieber zuhause bleibt. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der Safety Check: Die Funktion kann Standort und körperlichen Zustand in Echtzeit mit der Familie, Partner oder Partnerinnen oder dem Freundeskreis teilen. Mehr als 100 Trainingsmodi, darunter ein Expeditionsmodus, stehen für sportliche Aktivitäten zur Verfügung.

Keramik trifft auf Space-Look

Optisch setzt Huawei auf unterschiedliche Materialien und Größen: Die 46 mm-Watch 6 Pro kommt als Space Edition mit schwarzer Keramiklünette und goldenen Details. Die 43 mm-Variante ist dagegen komplett aus nanokristalliner Keramik gefertigt, inklusive Gehäuse und Armband. Die reguläre Watch 6 gibt es in Blau, Rosa, Weiß und Schwarz.

Die Huawei Watch 6 Pro ist ab sofort für 679 Euro erhältlich, während die Watch 6 je nach Farbe 449 beziehungsweise 489 Euro kostet. Beide Serien gibt es im Huawei Online Store und im Huawei Flagship Store in Berlin. Zum Marktstart erhalten Käufer und Käuferinnen der Watch 6 Series im Huawei Online Store bis zum 10. November 2026 zusätzlich 50 Euro Rabatt und ein kostenloses Armband.