I Love Hue Too: Farb-Puzzle bietet über 900 Level

An I Love Hue haben sich bereits zahlreiche Nutzer erfreut, alleine im deutschen App Store gibt es über 600 Bewertungen mit einem Schnitt von 4,8 Sternen. Pünktlich zum Valentinstag hat es der Nachfolger in den App Store geschafft: I Love Hue Too (App Store-Link). Das Puzzle-Spiel kann kostenlos aus dem App Store geladen werden und es gibt lediglich einen In-App-Kauf in Höhe von 5,49 Euro, mit dem man die gelegentlich angezeigte Werbung dauerhaft deaktivieren kann.

Für ein Puzzle-Spiel klingt das zunächst einmal recht viel, der Preis relativiert sich aber, wenn man einen Blick auf den Umfang des Spiels wirft. Der Entwickler verspricht bereits zum Start von I Love Hue Too über 900 Rätsel – und da kann man wirklich nicht meckern.

In I Love Hue Too müssen Farben sortiert werden

Was man in I Love Hue Too auf jeden Fall benötigt: Ein scharfes Auge. Immerhin müssen in jedem Level farbliche Kacheln passend sortiert werden, damit die richtigen Farbverläufe entstehen. Zu Beginn ist das natürlich noch recht einfach, aber wenn ich mir die Screenshots im App Store ansehe ahne ich bereits, was in den späteren Leveln bevorsteht.

Eines gibt es in I Love Hue Too auf jeden Fall nicht: Stress. Es gibt keine Zeitbegrenzung und auch die Anzahl der benötigten Züge spielt zunächst einmal keine Rolle. Man kann ein Level sogar verlassen und später fortsetzen, wenn man einfach mal eine Auszeit von einem besonders großen Rätsel benötigt.

Solltet ihr also heute Abend noch nichts vorhaben, ist I Love Hue Too möglicherweise genau die richtige App, um sich ein wenig vom Stress des Alltags zu erholen.