IFA 2024: Alle spannenden Technik-Neuheiten im Überblick

Die Internationale Funkausstellung, kurz IFA, findet vom 6. bis zum 10. September in Berlin statt, wobei schon am 4. und 5. September die Medien-Tage stattfinden. Genau aus diesem Grund stellen zahlreiche Hersteller ihre neuen Produkte schon jetzt vor. Mit unserem IFA-Ticker möchten wir euch die spannendsten Technik-Neuheiten in der Übersicht präsentieren. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, schaut gerne öfters vorbei.



5G Router von Devolo

LG CineBeam Q: Ein besonders kompakter 4K-Beamer

Ein mehrfach ausgezeichneter Projektor für Heimkinogenuss feiert auf der IFA 2024 in Berlin seine Europa-Premiere: Der LG CineBeam Q. Neben 4K UHD-Bildern im Kinomaßstab, bietet das Gerät ein außergewöhnliches Kontrastverhältnis und ein besonders wertiges, minimalistisches Design. Über webOS bietet der Projektor Zugang zu einer Vielzahl an Streaming-Diensten, Content von Smart-Geräten lässt sich bequem über AirPlay 2 und ScreenShare streamen oder spiegeln.

Yale stellt neues Keypad mit Fingerabdrucksensor vor

Yale hat soeben seine neueste Innovation im Bereich der schlüssellosen Zugangstechnologie vorgestellt: das Zubehör Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint. Das Smart Keypad 2 ist kompatibel mit Yale Smart Locks, einschließlich Yale Linus Smart Lock L1 & L2, sowie den Smart Openern für Tor und Garage. Es ist das erste Fingerprint Keypad von Yale, das einen nahtlosen Zugang zum Haus mit einer einfachen Berührung ermöglicht.

Schlüssel sind jetzt überflüssig. Man kann die Tür nun per Fingerabdruck, Code, automatisch beim Annähern, über die Yale Home App, mit einem Yale Dot, mit gängigen Sprachassistenten oder sogar mit einer Apple Watch öffnen.

Das Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint wird ab dem 23. September 2024 für von 129 Euro erhältlich sein.

Neues von AVM

