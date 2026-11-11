iFixit nimmt das MacBook Pro auseinander und liefert spannende Erkenntnisse

Nach mehr als einem Jahrzehnt hat das MacBook Pro endlich wieder einen leuchtenden Apfel im Deckel. Während das illuminierte Apple-Logo damals einfach nur ein Ausschnitt hinter dem beleuchteten Display war, sieht es beim aktuellen Modell aufgrund der nur nach vorn abstrahlenden OLED-Technik etwas anders aus. Details zum leuchtenden Apple-Logo gibt es jetzt im iFixit-Teardown des neuen MacBook Pro.

Apple hat sich für die neuerliche Umsetzung des leuchtenden Logos ziemlich viel Mühe gegeben. Zur Beleuchtung kommen vier kleine LEDs zum Einsatz, außerdem eine reflektierende Schicht und ein Diffusor für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Dank einer speziellen Beschichtung behält das Apple-Logo seinen glänzenden und dunklen Look, wenn es nicht beleuchtet wird.

Nur eines sollte euch in eurer Zeit mit dem MacBook Pro möglichst nicht passieren. Ein defektes Apple-Logo ist äußerst schwer zu reparieren, da es hinter dem Display liegt. Dieses muss komplett ausgebaut werden, den erfahrenen Experten von iFixit ist das OLED-Panel dabei direkt kaputt gegangen.

MacBook Pro hat keine echten Änderungen am Scharnier erhalten

Bei der Demontage des MacBook Pro mit OLED-Bildschirm hat iFixit noch einige weitere spannende Details feststellen können. Ein Teil der Gewichtsersparnis hat Apple beim neuen MacBook Pro durch den Wegfall einiger Aluminium-Teile aus dem unseren Bereich des Gehäuses erzielt. Weitere 100 Gramm wurden mit der neuen Display-Technik eingespart, trotz des zusätzlich beleuchteten Apple-Logos.

Keine echten Veränderungen gibt es dagegen beim Scharnier, auch wenn Apple damit wirbt, dass es für die Touch-Bedienung optimiert wurde. Der Mechanismus ist exakt identisch und einfach nur etwas steifer eingestellt.

Während die Touch-Technik wohl eher ein nettes Gimmick ist, ist das neue OLED-Display der Star des MacBook Pro. Kaufen könnt ihr die neue Generation seit diesem Monat ab 3.299 Euro.