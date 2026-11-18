Was darf nach dem Start eines neuen Apple-Produkts wie dem Apple HomeView nicht fehlen? Natürlich das Teardown von iFixit. Und auch dieses Mal haben uns die Reparatur-Experten nicht enttäuscht, nur wenige Tage nach dem Start des Smart-Home-Bildschirms aus Cupertino gibt es schon ausführliche Details zu seinen Innereien.

Für ausführliche Details rund um die Reparatur des HomeView könnt ihr einen Blick auf den Blog-Post von iFixit werfen, etwas weiter unten in diesem Artikel haben wir euch zudem das vollständige YouTube-Video eingebunden. Unsere Eindrücke des Apple HomeView, ganz ohne Innereien, findet ihr ja bereits seit Freitag auf unserem YouTube-Kanal.

Apple verwendet besonders viel Kleber für die HomeView-Montage

Nachdem iFixit in den letzten Monaten und Jahren durchaus Verbesserungen bei Apple festgestellt hat, was die Reparierbarkeit neuer Produkte anbelangt, ist der Apple HomeView definitiv ein Schritt zurück. Nicht nur ist das Display besonders fest verklebt, auch einige interne Komponenten lassen sich äußerst schlecht und kaum ohne Beschädigung voneinander trennen.

„Bis wir das Gerät auseinandergenommen hatten, hatten wir einen Stecker abgerissen, einen Lautsprecher in zwei Teile zerbrochen und mehr Kraft auf die arme Hauptplatine ausgeübt, als es uns allen lieb war“, heißt es von iFixit über den HomeView. „Der Sockel zeigte vielversprechende Anzeichen von HomePod-DNA, aber beim Display sah die Sache ganz anders aus.“

Interessant ist auch der Vergleich zwischen dem HomeView mit Standfuß und dem Modell zur Wandmontage. Während beim „großen“ HomeView einige Komponenten im Standfuß untergebracht werden konnten, sind diese beim Modell ohne Standfuß ebenfalls hinter dem Display verbaut. Das führt dazu, dass die internen Lautsprecher dort noch kleiner sind. Man bekommt also noch einmal deutlich weniger für sein Geld, zumal ja auch die Wandhalterung zusätzlich bezahlt werden muss.