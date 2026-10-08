Nachdem die Reparaturexperten von iFixit schon das iPhone 18 Pro und die AirPods 5 auseinandergenommen und bezüglich ihrer Reparierbarkeit bewertet haben, folgen jetzt die neuesten Modelle der Apple Watch. Sowohl die Apple Watch Series 12 als auch die Apple Watch Ultra 4 erhalten letztlich eine Bewertung von nur 4 Punkten. Warum das so ist, schlüsseln wir im Folgenden auf.

Bei der Apple Watch Ultra 4 gibt es keine Neuerungen, sodass iFixit wie im letzten Jahr 4 von 10 Punkten für die Reparaturfreundlichkeit vergibt. Weiterhin befindet sich zwischen Gehäuse und Display eine große Menge Klebstoff, was ein Öffnen kompliziert macht. Da der Zugang zum Akku über das Display erfolgt, können schnell kleine Kabel reißen.

Neue Apple Watch lässt sich nur schwer öffnen

Im Vergleich dazu lässt sich das Display der Apple Watch Series 12 minimal besser lösen, was laut iFixit eine „bescheidene“ Verbesserung der Reparaturfreundlichkeit darstellt. Auch hier muss für eine Akku-Reparatur das Display zwingend entfernt werden, allerdings verzichtet Apple jetzt auf einen speziellen ZIF-Stecker, der frühere Reparaturen zusätzlich erschwerte.

Durch das Auseinanderbauen der Einzelteile legt iFixit auch die genauen Akkugrößen offen. In der Apple Watch Ultra 4 ist ein Akku mit 2.444 Wattstunden verbaut, während in der Ultra 3 noch ein Akku mit 2.313 Wattstunden zum Einsatz kam. Auch bei der Apple Watch Series 12 setzt Apple auf einen etwas größeren Akku: Die 12er verwendet jetzt einen Akku mit 1.461 statt 1.403 Wattstunden.

iFixit behauptet, Apple verstoße gegen die „Right to Repair“-Gesetze in Washington, Oregon, Kalifornien, Nevada, Colorado, Minnesota, Texas, New York, Maryland und Connecticut, da das Unternehmen weder Ersatzteile noch Servicewerkzeuge für die Apple Watch verkaufe und auch keine Reparaturanleitungen anbiete.

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Fotos: iFixit.