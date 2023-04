IKEA FYRTUR und KADRILJ: Nachfolger der HomeKit-Rollos soll 2024 erscheinen

Das wohlbekannte schwedische Möbelhaus IKEA ist mit immer mehr Produkten für das eigene Smart Home am Markt vertreten. Mit den Modellen FYRTUR und KADRILJ gibt es auch entsprechende Rollos, die sich dank eines integrierten Akkus nahezu überall anbringen und darüber hinaus auch per Apples HomeKit steuern lassen.

Schon seit einiger Zeit gibt es Spekulationen darüber, ob IKEA den Verkauf der HomeKit-kompatiblen Rollos ganz einstellen will: Aktuell befinden sich die beiden Rollo-Modelle im Abverkauf. Wie SmartApfel nun über eine offizielle Rückmeldung einer Ansprechpartnerin bei IKEA erfahren hat, plant das Möbelhaus im Verlauf des kommenden Jahres zwei neue Nachfolgeprodukte für das FYRTUR- und KADRILJ-Rollo. „Diese sollen nicht nur in Bezug auf ihre Funktion, sondern auch in ihren technischen Möglichkeiten weiter verbessert werden“, so SmartApfel.

„Wie bereits vermutet, wird IKEA die intelligenten Rollos nicht einstellen. Ganz im Gegenteil: Der Möbelgigant möchte die Produkte weiter verbessern. Da sich zumindest das lichtdurchlässige IKEA KADRILJ schon jetzt im Abverkauf befindet, wird es mit Sicherheit eine Zeit geben, in der die aktuelle Version ausverkauft und der Nachfolger noch nicht erhältlich ist. In diesem Fall könnte es sich lohnen, eine schnelle Kaufentscheidung zu treffen.“

Sowohl das FYRTUR-, als auch das KADRILJ-Rollo sind vergleichsweise günstig. FYRTUR ist ein für 159 Euro erhältliches graues Verdunklungsrollo mit Maßen von 140 x 195 cm, das genutzt werden kann, um Räume komplett abzudunkeln. KADRILJ hingegen ist ein durchscheinendes Rollo, das in den Maßen 120 x 195 cm bzw. 140 x 195 cm daher kommt und ab 149 Euro erhältlich ist.

Bei IKEA heißt es zu letzterem Modell bereits, „Letzte Chance! nur noch kurze Zeit erhältlich“ – wer Interesse an dem Rollo hat, sollte daher möglichst bald einen Besuch oder eine Bestellung bei IKEA planen. Beide Modelle können über den IKEA Hub in alle großen Smart Home-Plattformen eingebunden werden, darunter auch in Apples HomeKit.