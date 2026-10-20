Ikea Liljebagge: Matter-Thermostat soll im Januar starten

Vor knapp einem Jahr startete Ikea mit seinen ersten Produkten, die statt Zigbee auf Matter over Thread setzen. Damals noch nicht dabei: Ein smartes Heizkörper-Thermostat. Mittlerweile ist genau das unter dem Namen Liljebagge schon seit einigen Wochen in Schweden erhältlich. Nun kündigt sich auch ein Start in Deutschland an.

Das smarte Heizkörper-Thermostat Liljebagge mit Matter over Thread soll im Januar 2027 in die deutschen Einrichtungshäuser von Ikea kommen. Das berichtet Heise.de nach einer Anfrage an Ikea. Prinzipiell wird das Thermostat dann auch über den Online-Shop erhältlich sein.

Richtig heiß wird es beim Preis. In Schweden kostet das Thermostat 199 Kronen, das sind umgerechnet rund 18 Euro. In Deutschland soll dieser Preis noch einmal unterboten werden. Auf der über einen Direkt-Link in die Ikea-App bereits aufrufbare Produktseite werden 14,99 Euro als Preis genannt.

Ikea Liljebagge wird das günstigste Matter-Thermostat im Handel

Und das wäre für ein Matter-Produkt schon eine ordentliche Hausnummer. Die Thread-Konkurrenz, hier sind vor allem die beiden Münchner Hersteller Tado und Eve zu nennen, verlangen für ihre Thermostate zum Teil weit mehr als 50 Euro.

Beim Preis muss man natürlich nicht groß nachdenken, 14,99 Euro sind einfach ein absoluter Knaller. Allerdings büßt man bei seitlich montierten Thermostaten etwas Komfort ein, denn die Temperaturanzeige lässt sich dann nicht von vorne ablesen. Zudem wird das Thermostat von Ikea über zwei einfache Knöpfe bedient. Am teureren Tado X Thermostat kann man dagegen noch ganz klassisch drehen, um die Temperatur anzupassen.

Aus meiner Sicht ist es eine super spannende Sache, dass Ikea das Thema Smart Home in Verbindung mit klassischen Heizkörper-Thermostaten für die breite Masse zugänglich macht. Gerade wenn Liljebagge in ausreichenden Stückzahlen in den Einrichtungshäusern präsentiert wird.