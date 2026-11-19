IKEA arbeitet offenbar an einer neuen smarten Decken- oder Pendelleuchte. Ein bisher unveröffentlichtes Modell aus der beliebten Nymåne-Serie ist kürzlich in Unterlagen der US-Kommunikationsbehörde FCC aufgetaucht. Die Dokumente liefern erste Hinweise auf die Ausstattung und bestätigen die Modellnummer T2601. Damit könnte Ikea das eigene Smart Home-Sortiment schon bald um eine weitere interessante Lampe erweitern.

Besonders spannend ist die Funktechnik der neuen Nymåne-Leuchte, denn laut den FCC-Unterlagen wurde das Gerät mit Thread, Zigbee und Bluetooth Low Energy getestet, was klar auf eine smarte Steuerung hindeutet. Durch die Unterstützung von Thread könnte die Decken- oder Pendelleuchte außerdem mit Matter kompatibel sein, was die Einbindung in verschiedene Smart Home-Systeme deutlich erleichtern würde.

Mit der neuen Leuchte setzt IKEA offenbar seinen eingeschlagenen Smart Home-Kurs fort. Der schwedische Möbelkonzern hat bereits zahlreiche vernetzte Produkte im Sortiment, unter anderem die smarten Kajplats-Leuchtmittel, die Thread und Matter unterstützen. Auch der kürzlich vorgestellte Dubbelkisel-Treiber zeigt, dass IKEA die drahtlose Steuerung des Beleuchtungsportfolios konsequent weiterentwickelt.

Was sich gegenüber dem bisherigen Modell ändert

Bislang ist die Nymåne-Serie nur teilweise smart unterwegs: Zwar gibt es beispielsweise eine LED-Pendelleuchte, die sich per Zigbee dimmen lässt, auf Thread und Bluetooth muss sie allerdings verzichten. Die bisherige Nymåne LED-Deckenleuchte kommt sogar ganz ohne smarte Funktionen aus. Das neue Modell T2601 könnte daher diese Lücke schließen und die Serie erstmals um eine umfassend vernetzte Lampe ergänzen.

Optisch könnte sich IKEA am bisherigen Nymåne-Decken- oder Pendelmodell orientieren, eine endgültige Bestätigung zum Design gibt es bislang allerdings nicht. Auch zum Preis, zur genauen technischen Ausstattung und zum Marktstart hält sich der Hersteller noch bedeckt. Wann IKEA die neue smarte Leuchte offiziell vorstellen und in den Handel bringen wird, ist derzeit ebenfalls nicht bekannt.