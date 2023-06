Ikea plant zwei neue Smart Home Sensoren

Ikea wird seine Smart Home Produktlinie in den kommenden Monaten weiter ausbauen. Neue Dokumente bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC zeigen zwei neue Produkte, die vermutlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden. Beide werden sich per ZigBee mit dem Dirigera-Hub verbinden und darüber auch mit HomeKit kompatibel sein.

Los geht es mit Parasoll, einem klassischen Kontaktsensor. Das mit einer AAA-Batterie bestückte Hauptmodul wird durch einen kleinen Magneten ergänzt, beide werden am Fenster- oder Türrahmen angebracht und können den Status offen oder geschlossen erkennen. Was genau ihr damit bestückt, selbst eine Alarm-Funktion für den Briefkasten ist denkbar, bleibt natürlich euch vorbehalten.

Weiter geht es mit Vallhorn, einem neuen Bewegungsmelder. Ikea hat bereits einen Trådfri-Bewegungssensor im Angebot, dieser ist allerdings nur für den Innenbereich geeignet. Der neue Vallhorn Motion Sensor ist dank IP44-Schutz aber auch für den Außenbereich geeignet.

ger

Die beiden ZigBee-Produkte wurden in Zusammenarbeit mit Leedarson erstellt. Zu welchem Preis die beiden Produkte auf den Markt kommen werden und welche Funktionen sich Ikea möglicherweise noch einfallen lässt, werden wir euch hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt verraten können.