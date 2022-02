Ikea reduziert seinen smarten Luftreiniger von 99 auf 79 Euro

Ikea Family Mitglieder, und das dürften die meisten für den kostenlosen Kaffee ja ohnehin sein, bekommen aktuell ein weiteres Angebot. Die Starkvind Luftreiniger von Ikea, verfügbar sind zwei verschiedene Modelle, sind um jeweils 20 Euro im Preis gesenkt.

Der im Oktober gestartete Luftreiniger hat bisher mindestens 99 Euro gekostet. Aktuell bietet Ikea das einfache Modell für 79 Euro an, allerdings nur wenn ihr Family Mitglied seid. Der Luftreiniger kann Online bestellt oder in einem Ikea Einrichtungshaus gekauft werden.

Zusätzlich zum einfachen Modell zum Aufstellen gibt es den Starkvind-Luftreiniger auch noch integriert in einen Tisch. Auch hier habt ihr die Auswahl zwischen zwei Farben, zahlt mit 129 Euro aber etwas mehr. Der reguläre Preis liegt bei 149 Euro.

Der Luftreiniger kann über einen kleinen Knopf an der Seite manuell bedient werden, neben dem Auto-Modus gibt es fünf verschiedene Stufen. Alternativ kann man Starkvind auch mit dem Trådfri-Gateway verbinden und den Luftreiniger dann sogar in HomeKit nutzen, was natürlich viele weitere Möglichkeiten zur Automation bietet.