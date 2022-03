Im Video: So funktioniert Live Text in der Notizen-App

Live Text ist auf dem iPhone SE 2 und neuer sowie iPhone XR und neuer verfügbar. Mit der Kamera könnt ihr einfach Text scannen, der dann automatisch in editierbaren Text umgewandelt wird. Besonders praktisch ist die Integration in der Notizen-App.

Klickt für Live Text einfach auf das Kamera-Icon in der Toolbar, richtet die Kamera über dem Text aus und fügt diesen so in eine neue Notiz ein. Gut: Ihr könnt auch handschriftlichen Text scannen. Wenn sich ein paar Fehler eingeschlichen haben, könnt ihr den Text danach auch manuell anpassen.