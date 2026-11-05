iMac mit M6: Kaum Neues und viel zu teuer

Nicht nur das MacBook Pro mit Touchscreen startet morgen, auch der iMac mit M6 Chip geht an den Start. Im Gegensatz zum mobilen Laptop, bietet der iMac ein deutlich kleineres Upgrade, da Apple an Bewährtes festhält. So fallen die ersten Reviews aus.

The Verge schreibt: „Seit der M4-Version, die wir vor zwei Jahren getestet haben, hat sich so gut wie nichts geändert. Dieses Modell verfügt über Wi-Fi 7 und Bluetooth 6. Die Farben sind immer noch dieselben, und es gibt nach wie vor dicke weiße Ränder sowie eine große Unterkante unter dem Bildschirm. Auch an der Kamera hat Apple diesmal nichts geändert. Es ist immer noch ein ziemlich solides 12-Megapixel-Modul mit Funktionen wie „Center Stage“, die dafür sorgten, dass ich bei Arbeitsgesprächen im Bild blieb, auch wenn ich mich an meinem Schreibtisch hin und her bewegte. Die Mikrofone sind ebenfalls gut, und ein Kollege meinte, ich sei während eines wöchentlichen 1:1-Video-Chats klar und deutlich zu hören gewesen.[…] Es stellt sich heraus, dass ich den iMac immer noch liebe, obwohl Apple weder das Design geändert noch neue Funktionen hinzugefügt hat, die ihn noch attraktiver machen würden. Er ist einfach, funktioniert gut und sieht auf meinem Schreibtisch gut aus.“

CNET zum neuen M6 Chip: „Apple hat mir den 12-Kern-M6-iMac zum Testen geschickt. Er hat seine zusätzlichen Kerne gut genutzt und im Vergleich zum 10-Kern-M4-iMac, den ich vor zwei Jahren getestet habe, deutliche Multi-Core-Leistungssteigerungen gezeigt. Im Geekbench-6-Multi-Core-Test war er 37 % schneller und im Cinebench-2024-Multi-Core-Test 36 % schneller. Auch die Single-Core-Leistung hat sich verbessert, mit einem Plus von 19 % bei Geekbench 6 und 26 % bei Cinebench 2024. Beim Cinebench-2024-GPU-Test hatte der iMac M6 sogar einen noch größeren Vorsprung von 49 %.“

Engadget resümiert: „Auch wenn das Design langsam in die Jahre kommt, hat der neue iMac M6 immer noch einiges zu bieten. Er eignet sich gut für Arbeit und Unterhaltung und bewältigt sogar leichte Spiele und kreative Aufgaben. Das Hauptproblem ist für mich allerdings, dass man nicht mehr genug für sein Geld bekommt. Das Basismodell kostet ab 1.499 US-Dollar (1.799 Euro) mit einer 10-Kern-CPU und einer 10-Kern-GPU, aber die beste Wahl ist die Version mit der 12-Kern-CPU und -GPU sowie 24 GB RAM – mehr Geschwindigkeit und zwei zusätzliche Thunderbolt-Anschlüsse. All das treibt den Preis auf 1.899 US-Dollar (2.219 Euro) hoch.“