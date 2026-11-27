Wer das eigene iPhone oder iPad unabhängig von iCloud und iTunes verwalten möchte, bekommt mit iMazing 3 ein vielseitiges Werkzeug an die Hand. Das Schweizer Entwicklerstudio hat den beliebten Geräte-Manager in den letzten beiden Jahren grundlegend überarbeitet und mit einer modernisierten Benutzeroberfläche ausgestattet. Die Software bietet zahlreiche Funktionen rund um die Verwaltung von Apple-Geräten und richtet sich sowohl an Privatanwender als auch an professionelle User. Wie das Entwicklerteam mitteilt, wird man ab Dezember dieses Jahres auch eine Unterstützung für Android-Geräte in iMazing 3 anbieten – ohne zusätzliche Kosten.
Zu den wichtigsten Funktionen von iMazing 3 gehört die flexible Datensicherung. Nutzer und Nutzerinnen können vollständige Backups ihrer Geräte erstellen oder gezielt einzelne Inhalte wie Nachrichten, Fotos, Kontakte und Apps sichern. Besonders praktisch sind die inkrementellen Backups, bei denen lediglich neu hinzugekommene oder veränderte Daten gespeichert werden. Das spart Speicherplatz und macht regelmäßige Sicherungen deutlich effizienter. Auch das Wiederherstellen von Daten lässt sich bequem über die Software erledigen.
Apps verwalten und Nachrichten exportieren
Neben der Backup-Funktion hat iMazing 3 noch einiges mehr zu bieten. So lassen sich Musik und Videos zwischen Apple-Geräten übertragen, Apps organisieren und Nachrichtenverläufe in verschiedenen Formaten exportieren. Darüber hinaus unterstützt das Programm die Verwaltung von iOS-Updates sowie das Zurücksetzen angeschlossener Geräte. Dank kabelloser Verbindung und der Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig zu verwalten, eignet sich iMazing auch für umfangreichere Aufgaben.
Besonders interessant wird das Gesamtpaket aktuell durch den Black-Friday-Rabatt. Wer noch iMazing 2 verwendet, kann auf die aktuelle Version 3 wechseln und dabei einen Upgrade-Rabatt von 50 Prozent mitnehmen. Für iMazing-Lizenzen, die nach dem 20. Oktober 2020 erworben wurden, ist sogar ein kostenloses Upgrade möglich, wenn der Lizenzcode mit „imz“ beginnt.
Für ältere iMazing- und DiskAid-Lizenzen kann man eine neue Lizenz zum halben Preis erwerben, dabei muss der Lizenzcode mit „id“ beginnen, und im Nutzerkonto darf keine Lizenz vorhanden sein, die mit „imz“ beginnt. Alle Lizenzen gelten sowohl für macOS als auch für Windows. Auf der Sonderseite kann man die E-Mail-Adresse eingeben, die mit der eigenen iMazing- oder DiskAid-Lizenz verknüpft ist, und auf „Upgrade“ klicken, um die Optionen im Shop anzuzeigen. Weitere Informationen zu den Lizenzmodellen und den verfügbaren Funktionen gibt es auf der offiziellen Website von iMazing.
Kommentare 6 Antworten
Ich weiß nicht, warum im Text iTunes direkt am Anfang erwähnt wird. Das gibt es doch schon ewig nicht mehr.
Die inkrementellen Backups macht der Mac/PC ohne Zusatzsoftware auch schon.
iOS/iPadOS-Updates kann man mit dem Mac/PC direkt auch erledigen.
Das Zurücksetzen und Wiederherstellen von iOS/iPadOS Geräten kann man mit dem Mac/PC direkt auch.
Kabellose Verbindungen klappen mit dem Mac/PC direkt auch.
Mehrere Geräte parallel kann man auch mit dem Mac/PC direkt erledigen.
So viel bleibt da irgendwie nicht mehr übrig.
Sind die neuen Lizenzen immer noch so, daß sie für genau ein Gerät gelten und wenn man sich ein neues kauft, man auch eine neue Lizenz benötigt?
iTunes für Windows brauche ich, um das iPhone am PC zu sichern und um diverse Inhalte zu synchronisieren. Gut, dass es iTunes noch gibt. Sonst bleibt zB iMazing (hab ich auch).
Dafür gibt es doch unter Windows das Apple-Geräte Programm, das ohne iTunes läuft. Das erledigt die Sicherungen etc. wie am Mac im Finder.
Habs iAmazing vor Jahren mal unter Windows genutzt und das erste was das Programm gemacht hat, als ich es gestartet habe und mit dem iPhone verbinden wollte, war nach iTunes zu schreien… Da es die iTunes API dafür brauchte.
Da wusste ich dann auch schon, „Super, Geld für nichts ausgeben…“ denn damals hat iAmazing nichts so besonderes gemacht was iTunes damals nicht auch noch konnte.
Hier eine Warnung: Die wichtigste Funktion, warum ich iMazing angeschafft habe ist, die .lPA Dateien aller installierten Apps bequem downzuloaden, was oft die Möglichkeit der Rückstufung auf eine frühere Version bietet. Aber: Seit Monaten bringt der Entwickler das nicht mehr hin! Ich bin inzwischen fündig geworden: ipaTool mit GUI funktioniert.
Danke für den Tipp. Ich hoffe jedoch, dass iMazing den Download von *.ipa-Dateien bald wieder in den Griff bekommt.