Wer das eigene iPhone oder iPad unabhängig von iCloud und iTunes verwalten möchte, bekommt mit iMazing 3 ein vielseitiges Werkzeug an die Hand. Das Schweizer Entwicklerstudio hat den beliebten Geräte-Manager in den letzten beiden Jahren grundlegend überarbeitet und mit einer modernisierten Benutzeroberfläche ausgestattet. Die Software bietet zahlreiche Funktionen rund um die Verwaltung von Apple-Geräten und richtet sich sowohl an Privatanwender als auch an professionelle User. Wie das Entwicklerteam mitteilt, wird man ab Dezember dieses Jahres auch eine Unterstützung für Android-Geräte in iMazing 3 anbieten – ohne zusätzliche Kosten.



Zu den wichtigsten Funktionen von iMazing 3 gehört die flexible Datensicherung. Nutzer und Nutzerinnen können vollständige Backups ihrer Geräte erstellen oder gezielt einzelne Inhalte wie Nachrichten, Fotos, Kontakte und Apps sichern. Besonders praktisch sind die inkrementellen Backups, bei denen lediglich neu hinzugekommene oder veränderte Daten gespeichert werden. Das spart Speicherplatz und macht regelmäßige Sicherungen deutlich effizienter. Auch das Wiederherstellen von Daten lässt sich bequem über die Software erledigen.

Apps verwalten und Nachrichten exportieren

Neben der Backup-Funktion hat iMazing 3 noch einiges mehr zu bieten. So lassen sich Musik und Videos zwischen Apple-Geräten übertragen, Apps organisieren und Nachrichtenverläufe in verschiedenen Formaten exportieren. Darüber hinaus unterstützt das Programm die Verwaltung von iOS-Updates sowie das Zurücksetzen angeschlossener Geräte. Dank kabelloser Verbindung und der Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig zu verwalten, eignet sich iMazing auch für umfangreichere Aufgaben.

Besonders interessant wird das Gesamtpaket aktuell durch den Black-Friday-Rabatt. Wer noch iMazing 2 verwendet, kann auf die aktuelle Version 3 wechseln und dabei einen Upgrade-Rabatt von 50 Prozent mitnehmen. Für iMazing-Lizenzen, die nach dem 20. Oktober 2020 erworben wurden, ist sogar ein kostenloses Upgrade möglich, wenn der Lizenzcode mit „imz“ beginnt.

Für ältere iMazing- und DiskAid-Lizenzen kann man eine neue Lizenz zum halben Preis erwerben, dabei muss der Lizenzcode mit „id“ beginnen, und im Nutzerkonto darf keine Lizenz vorhanden sein, die mit „imz“ beginnt. Alle Lizenzen gelten sowohl für macOS als auch für Windows. Auf der Sonderseite kann man die E-Mail-Adresse eingeben, die mit der eigenen iMazing- oder DiskAid-Lizenz verknüpft ist, und auf „Upgrade“ klicken, um die Optionen im Shop anzuzeigen. Weitere Informationen zu den Lizenzmodellen und den verfügbaren Funktionen gibt es auf der offiziellen Website von iMazing.