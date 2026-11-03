Indigo 1.4: Großes Update bringt mehrspaltige Ansicht und iPhone Duo-Support

Dezentrale soziale Medien liegen im Trend. Immer mehr Menschen wollen die Kontrolle über ihre Algorithmen, Feeds und Moderationsentscheidungen zurückgewinnen. Bisher musste man sich entscheiden: Mastodon, das auf dem älteren ActivityPub-Protokoll basiert und auch von Metas Threads genutzt wird, oder Bluesky, das auf dem modernen AT-Protokoll läuft. Die Universal-App Indigo (App Store-Link) macht Schluss mit dieser Wahl und kombiniert einfach beides, inklusive einer Crossposting-Funktion. Getrennte App-Clients für Mastodon und Bluesky gehören damit der Vergangenheit an.

Mit Indigo 1.4 veröffentlicht das Zwei-Mann-Team von Aniline Apps nun eines der bislang umfangreichsten Updates für ihren Social-Media-Client. Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Neuerungen für die Bedienung, eine überarbeitete Feed-Verwaltung und zusätzliche Sharing-Funktionen. Besonders interessant ist die verbesserte Unterstützung des iPhone Duo, für das Indigo eine speziell angepasste Benutzeroberfläche erhält. Auch Mac-User dürfen sich über einige größere Änderungen freuen.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist das Multi-Column-Layout. Es nutzt die breite Displayfläche des aufgeklappten iPhone Duo oder des iPads im Querformat, um mehrere Timelines und Ansichten gleichzeitig nebeneinander darzustellen. Die Inhalte der einzelnen Spalten lassen sich individuell auswählen. Auch auf dem Mac kommt die Funktion zum Einsatz: Hier passt Indigo die Anzahl der Spalten dynamisch an die Fensterbreite an. Wer lieber die klassische Darstellung nutzt, kann die Mehrspaltenansicht jederzeit deaktivieren. Auf dem iPhone wurde außerdem die Feed-Navigation überarbeitet. Ein Wisch nach links öffnet nun die Übersicht mit Timelines, Favoriten und Bookmarks.

Beiträge einfacher teilen und veröffentlichen

Auch beim Teilen von Inhalten legt Indigo nach. Eine neue Share Extension ermöglicht es, Beiträge direkt aus anderen Apps an Indigo zu übergeben und zu veröffentlichen. Dabei ist aktuell allerdings die aktive Account-Gruppe vorgegeben. Mit der Funktion „Share as Image“ lassen sich Beiträge aus Bluesky, Mastodon und anderen offenen sozialen Netzwerken zudem als formatierte PNG-Bilder exportieren. Neben dem normalen Format gibt es eine schmale Variante, die sich beispielsweise für Instagram Stories eignet.

Die Profilansichten wurden ebenfalls optimiert, denn bei verknüpften Bluesky- und Mastodon-Profilen kann nun direkt zwischen den beiden Ansichten gewechselt werden. Außerdem unterstützt Indigo die neuen Profile Links von Bluesky. In der Suche lassen sich häufig besuchte Profile anheften und Ergebnisse nach sozialen Netzwerken filtern. Bei der Anzeige von Nutzerprofilen werden zudem Accounts bevorzugt, denen man folgt, die einem folgen oder mit denen man kürzlich interagiert hat. Eine entsprechende Netzwerkfilterung gibt es jetzt auch in der Benachrichtigungsübersicht.

Mehr Komfort und bessere Performance

Abseits der großen Neuerungen haben die Entwickler zahlreiche Details überarbeitet. Dazu gehören ein neues Menü für Timeline-Filter, Verbesserungen beim Verfassen von Beiträgen und zusätzliche VoiceOver-Unterstützung. Auch bei der Performance wurde Hand angelegt: Indigo soll schneller starten und Feeds zügiger aktualisieren. Gleichzeitig wurden die Speicherverwaltung und der Arbeitsspeicherverbrauch optimiert. Diverse Fehlerbehebungen betreffen unter anderem die Darstellung auf dem iPhone Duo, Direktnachrichten und die Anzeige von Medienfenstern unter macOS.

Das Update ist seit dem 29. Oktober 2026 erhältlich. Mit Version 1.4.1 haben die Entwickler bereits weitere Verbesserungen angekündigt. Dazu gehört unter anderem die horizontale Navigation zwischen Ansichten auf dem Mac. Indigo 1.4 steht über den App Store als kostenloser Download für iPhones, iPads und Macs bereit und finanziert sich über ein optionales Abo, das 3,99 Euro/Monat oder 24,49 Euro/Jahr kostet. Auch ein Einzelkauf für 83,99 Euro ist erhältlich. Weitere Infos zum aktuellen Update finden sich im Blogbeitrag des Entwicklerteams. Wer uns bei Mastodon und Bluesky folgen möchte, findet hier unseren Mastodon-Account und hier unsere Bluesky-Bridge.