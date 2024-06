Infos zum nächsten Update der appgefahren News-App

Am Wochenende habt ihr es vielleicht schon in unserem Wochenrückblick entdeckt, heute gibt es noch einmal einen gut sichtbaren Hinweis für alle Leserinnen und Leser: Wir sind auf der Zielgeraden, was die Entwicklung unseres nächsten Updates anbelangt.

Kritik gab es nach dem letzten großen Update vor allem für das Design auf dem iPad, das mit seinen zwei Kacheln für zu viel Unruhe auf dem Bildschirm gesorgt hat. Genau hier haben wir angesetzt und noch eine weitere Darstellungsoption geschaffen.

Mit dem kommenden Update wird es auf dem iPad eine zweite Darstellungsoption geben, die alle News in einer Spalte zeigt. Den zusätzlichen Platz nutzen wir dafür, um die ersten Zeilen des jeweiligen Artikels darzustellen. Aus unserer Sicht ist diese Ansicht deutlich angenehmer fürs Auge und wird hoffentlich auch euch gefallen.

Das ist aber noch längst nicht alles

Neben vielen kleinen Detail-Verbesserungen, wir haben beispielsweise das Scroll-Verhalten auf der Startseite optimiert, gibt es auch noch weitere neue Funktionen. So wird unsere neue Testberichte-Datenbank mit dem nächsten Update Teil unserer App. Darin könnt ihr einfach verschiedene Filter setzen und so alle Produkte entdecken und finden, die wir in den vergangenen Jahren für euch getestet haben.

Außerdem gibt es neue Optionen im Kontext-Menü, das ihr mit einem langen Fingerdruck auf eine News öffnen könnt. Und was sich ebenfalls viele Leserinnen und Leser gewünscht haben: Die Schriftgröße kann man in den Artikeln angepassen. Es gibt ein kleinere und zwei größere Optionen für euch.

Noch können wir leider nicht genau sagen, wann wir euch das Update zum Download bereitstellen können. Aktuell müssen wir noch zwei, drei Kleinigkeiten anpassen lassen, dann wird es eine TestFlight-Beta geben. Wenn das soweit ist, melden wir uns natürlich noch einmal bei euch.