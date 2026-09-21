Insta360 Luna Ultra: Mehr Zoom, Bühnenmodus und 4K-Hochformat

Insta360 spendiert der hauseigenen Luna Ultra ein umfangreiches Firmware-Update, das die Gimbal-Kamera vor allem für Aufnahmen aus größerer Entfernung deutlich vielseitiger macht. Der kamerainterne Zoom reicht künftig bis 15-fach, was laut Hersteller einer Brennweite von 300 mm entspricht. Möglich wird die zusätzliche Reichweite unter anderem durch die KI-gestützte Remosaic-Technologie, die beim digitalen Vergrößern verlorene Bilddetails rekonstruieren soll. Der 15-fache Zoom steht in Video-, PureVideo-, Bühnen- und Fotomodus zur Verfügung.

Wer noch mehr Reichweite braucht, kann künftig zum neuen Ultra-Teleobjektiv greifen. Der magnetisch befestigte Aufsatz verlängert die optische Reichweite um den Faktor 1,5 und ermöglicht zusammen mit dem 15-fach-Zoom eine Brennweitenäquivalenz von bis zu 450 mm. Der nutzbare Bereich reicht dabei von 90 bis 450 mm. Das kompakte Objektiv ist vor allem für Situationen gedacht, in denen Motive weit entfernt sind. Allerdings wird bei montiertem Teleobjektiv die Hauptkamera abgedeckt.

Neuer Bühnenmodus für Konzerte und Live-Events

Besonders interessant ist der neue Bühnenmodus, den Insta360 speziell für Konzerte, Festivals und Theateraufführungen entwickelt hat. Die Kamera behält Künstler und Künstlerinnen auch aus größerer Entfernung zuverlässig im Blick und kommt gleichzeitig mit schwierigen Lichtverhältnissen zurecht. Angepasste Fokus- und Belichtungsalgorithmen sollen Überstrahlungen reduzieren und Gesichter auf der Bühne priorisieren. Auch Weißabgleich und Farbwiedergabe wurden auf typische Bühnenbeleuchtung abgestimmt.

Beim Motiv-Tracking legt Insta360 ebenfalls nach. Ein neues, mit Konzertaufnahmen trainiertes Tracking-Modell soll Künstler und Künstlerinnen auch bei Dunkelheit, schnellen Bewegungen und kurzzeitigen Verdeckungen zuverlässiger erkennen und wiederfinden. Gerade bei hohen Zoomstufen könnte das praktisch sein, da manuelle Korrekturen dadurch seltener nötig werden. Für den Ton stehen im Bühnenmodus außerdem zwei Optionen bereit: „Bühnen-Audio“ fokussiert stärker auf die Performance, während „Umgebungs-Audio“ zusätzlich die Atmosphäre des Veranstaltungsortes einfängt.

Live-Fotos während laufender Videoaufnahme

Eine weitere Neuerung richtet sich an alle, die Video und Fotografie parallel nutzen möchten. Im Bühnenmodus können während einer laufenden Videoaufnahme sogenannte Live-Frame-Fotos aufgenommen werden, ohne die Videoaufnahme zu unterbrechen. Damit lassen sich einzelne Highlights einer Performance direkt als separates Foto festhalten. Die Live-Frame-Funktion unterstützt zudem nun Beauty-Effekte und Filmfilter, wodurch sich der Look bereits während der Aufnahme stärker anpassen lässt.

Auch für Social-Media-Creator wird die Luna Ultra interessanter. Das Firmware-Update bringt 4K-Hochformatvideo mit 30 Bildern pro Sekunde direkt aus der Kamera. Dafür genügt es, den drehbaren Bildschirm ins Hochformat zu bringen und die Aufnahme zu starten. Bis zu 6-facher Zoom ist möglich, wobei Insta360 für die beste Qualität maximal 3-fachen Zoom empfiehlt. Die Bildqualität des Telebereichs zwischen 3- und 6-facher Vergrößerung wird laut Hersteller derzeit noch weiter optimiert.

Neu ist außerdem der Aufnahmestil „Live-Zoom“, der sanfte Zoomfahrten mit Live-Frame-Aufnahmen kombiniert. Die Funktion soll insbesondere Porträt- und Lifestyle-Videos dynamischer wirken lassen, ohne dass dafür komplizierte Kamerabewegungen notwendig sind. Das Firmware-Update wird über die Insta360-App verteilt. Dafür muss die Luna Ultra mit der App verbunden werden, anschließend führt die Anwendung durch den Aktualisierungsprozess. Die Insta360 Luna Ultra ist in einem Standard-Bundle zu Preisen ab 729 Euro im Webshop des Herstellers erhältlich.