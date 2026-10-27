Instagram auf dem Apple TV: Reels, lange Videos und Livestreams

Das beliebte soziale Netzwerk von Meta, Instagram, ist jetzt auch auf Apple TV verfügbar, wie MacRumors berichtet. Mit der neuen App bringt Meta eigene Videoinhalte erstmals direkt auf Apples Streaming-Gerät und erweitert damit das bisher vor allem auf Smartphones und Tablets ausgerichtete Angebot. Nutzer und Nutzerinnen können Reels, längere Videos und Live-Sendungen ihrer Lieblings-Creators bequem auf dem Fernseher ansehen. Die App soll außerdem das gemeinsame Schauen mit Freunden und der Familie erleichtern.

Im Mittelpunkt stehen weiterhin die beliebten Reels, die sich nach den Interessen des Publikums richten. Instagram will das Videoangebot allerdings nicht auf kurze Clips beschränken: Auch längere Inhalte von Creators und Live-Übertragungen gehören zum Programm. User können auch neue Inhalte entdecken und das Anschauen auf verschiedenen Geräten fortsetzen.

Vom Fire TV zum Apple TV

Der Schritt auf Apple TV kommt nicht überraschend. Meta testete seine Instagram-TV-App bereits im Dezember 2025 auf Amazon Fire TV-Geräten in den USA. Im Februar 2026 folgte die Erweiterung auf Google TV, im Juni kamen Samsung-Smart TVs hinzu. Anfangs lag der Fokus vor allem auf Reels, die automatisch abgespielt und in interessenbasierte Kanäle einsortiert wurden. Mit längeren Videos und Live-Sendungen baut Meta das Angebot nun weiter aus.

Wann genau die Apple-TV-Version erschienen ist, lässt sich anhand der App-Daten eingrenzen. Die tvOS-spezifischen Metadaten nennen laut MacRumors den 23. Oktober 2026 als Datum für Version 66.0. Ein archivierter App Store-Eintrag vom 19. Oktober dieses Jahres führte dagegen noch ausschließlich iPhone und iPad als kompatible Geräte auf. Das deutet darauf hin, dass Instagram die TV-Version erst wenige Tage später freigeschaltet hat.

Die Instagram-App ist im App Store vom Apple TV erhältlich (App Store-Link) und setzt mindestens tvOS 26.0 voraus. Der Start folgt auf die Einführung einer eigenen iPad-App im September 2025, mit der Instagram nach langer Wartezeit und zahlreichem User-Feedback eine speziell für Apples Tablets optimierte Oberfläche erhielt.