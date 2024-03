Instagram: Direktnachrichten mit neuer Edit-Funktion

Das soziale Netzwerk Instagram (App Store-Link) vom Meta-Konzern hat heute mehrere Updates für die eigene Direktnachrichten-Funktion angekündigt, darunter die Bearbeitung von Nachrichten und angeheftete Chats. Auf Instagram gesendete Direktnachrichten können jetzt bis zu 15 Minuten nach dem Senden bearbeitet werden.

Um eine Nachricht zu bearbeiten, drückt man lange darauf und wählt dann die Option „Bearbeiten“. Die adressierte Person sieht im Anschluss, dass der Inhalt bearbeitet wurde. Mit dieser Funktion gleicht sich Instagram an Facebook und an Apples eigene iMessage-Bearbeitungsfunktion an.

Neuer Schalter zum Deaktivieren von Lesebestätigungen

Darüber hinaus können bald bis zu drei Chats an den oberen Rand des Nachrichteneingangs gepinnt werden, wobei sowohl Gruppennachrichten als auch Einzelgespräche unterstützt werden. Dazu wischt man nach links oder tippt auf einen Chat und wählt die Option „Anheften“, um ihn an den oberen Rand der Nachrichtenoberfläche zu pinnen. Instagram hat zudem einen neuen Schalter zum Deaktivieren von Lesebestätigungen hinzugefügt, der für alle Chats oder nur für bestimmte Chats aktiviert werden kann. Die kontoweite Einstellung kann in den Einstellungen unter „Nachrichten“ und dann „Story Replies“ aktiviert werden.

Zusammen mit diesen Aktualisierungen hat Instagram mehrere neue Farbschemata eingeführt, die pro Chat aktiviert werden können, und es gibt jetzt eine Option zum Speichern von Lieblingsstickern in Direktnachrichten für einen schnelleren Zugriff. Durch Drücken und Halten eines Stickers kann dieser gespeichert werden. Diese neuen Funktionen werden ab heute für Instagram-User eingeführt, aber es kann einige Zeit dauern, bis die Optionen für alle verfügbar sind.