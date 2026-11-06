Um mit CapCut Schritt zu halten, hat Instagram jetzt ihre Edits-App auch für den Mac verfügbar gemacht. Wer Videos nicht nur unterwegs am iPhone schneiden und bearbeiten möchte, bekommt jetzt ein nahtloses Erlebnis auf dem Mac. Das ist zu begrüßen, unter anderem nutze ich nur den Mac um Videos zu bearbeiten, da mir das ganze auf dem iPhone viel zu fummelig ist.

Das Herzstück ist eine vollwertige Multi-Track-Timeline, auf der sich Video-, Audio- und Effektspuren übersichtlich stapeln lassen. Dazu kommen Keyframes, mit denen ihr dynamische Übergänge und Bewegungen exakt steuern könnt. Präzise Audio-Wellenformen sollen dafür sorgen, dass Schnitte auf den Punkt sitzen. Entsprechend betont das Edits-Team, dass sich Teilen, Schneiden und Trimmen am Mac spürbar leichter erledigen lassen als bisher. Wer Wert auf einen eigenen Look legt, darf außerdem LUTs für die Farbgebung und eigene Schriftdateien importieren. Damit lassen sich Videos deutlich individueller gestalten, als es die Standardauswahl zulässt.

Musik, Effekte und Untertitel inklusive

Auf das Gewohnte muss dabei niemand verzichten. Die App bringt Instagrams lizenzierte und gebührenfreie Audio-Bibliotheken mit, sodass die Musikauswahl auch ohne Urheberrechts-Kopfschmerzen gelingt. Ergänzt wird das Ganze durch eine Sammlung an Sound- und Videoeffekten. Besonders praktisch ist zudem die unbegrenzte automatische Untertitelung, die gerade für Clips nützlich ist, die oft ohne Ton angeschaut werden.

Export in alle Richtungen

Fertige Videos lassen sich direkt auf Instagram veröffentlichen. Wer lieber auch andere Plattformen bespielt, kann die Clips stattdessen herunterladen und anderswo teilen. Dabei stehen mehrere Seitenverhältnisse im Quer- und Hochformat zur Auswahl. Und obendrauf gibt es einen 4K-Export ganz ohne Wasserzeichen, was in dieser Kategorie keineswegs selbstverständlich ist.

Wo gibt es die App?

Edits für Mac lässt sich direkt über die Instagram-Website herunterladen.