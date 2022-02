Instagram führt Likes für Stories ein

Bisher konnte man in Instagram Stories entweder eine Schnellreaktion oder gleich eine private Nachricht senden. Wer den Inhalt mag, kann fortan auch einfach auf das kleine Herz klicken, um die Story zu liken – so wie es auch bei normalen Posts möglich ist.

Instagram-Chef Adam Mosseri in einem Video:

Wenn du jetzt durch Stories gehst, wird zwischen „Nachricht senden“ und dem kleinen Papierflugzeug ein Herzsymbol angezeigt. Und wenn du darauf tippst, schickst du dem Autor dieser Story ein Like, und dieses Like wird in den Statistiken angezeigt, nicht in deinen privaten Nachrichten.“