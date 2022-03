Instagram löscht Boomerang und Hyperlapse aus dem App Store

Bei Instagram tut sich etwas. Wie zunächst TechCrunch berichtete, hat das soziale Netzwerk zwei seiner Apps aus dem App Store entfernt: Boomerang und Hyperlapse. Mit beiden Anwendungen konnte man Inhalte für Instagram erstellen.

„Wir haben die Unterstützung für die Standalone-Apps Boomerang und Hyperlapse entfernt, um unsere Aufmerksamkeit verstärkt auf die Haupt-App zu richten“, sagte Instagram-Sprecherin Christine Pai in einem Statement gegenüber The Verge. „Boomerang wird weiterhin in der App in Stories unterstützt, und Layout bleibt eine eigenständige App im Store. Wir werden weiterhin an neuen Möglichkeiten arbeiten, damit Menschen auf Instagram kreativ sein und Spaß haben können.“

Boomerang, das 2015 im App Store erschienen ist, hat kleine Video-Loops erstellen können. Diese Funktion ist in den Instagram Stories weiterhin verfügbar. Hyperlapse ist bereits 2014 erschienen und konnte Zeitraffer-Aufnahmen erstellen, besonders die Video-Stabilisierung konnte damals überzeugen. Mittlerweile können moderne Smartphones das aber mit den Standard-App mindestens ebenso gut.

