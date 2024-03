Interview im Golf Cart: Apple-Führung spricht über das iPhone

In einem ungewöhnlichen Interview hat der bekannte YouTuber Brian Tong mehrere Apple-Führungskräfte, darunter Marketing-Chef Greg Joswiak und VP of iPhone Marketing, Kaiann Drance, zum iPhone befragt – und das während einer kleinen Ausflugsfahrt mit einem Golf Cart durch den Apple Park.

Bei bestem Wetter mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel fand das Interview in einem silberfarbenen Golfwagen statt, der von zwei Angestellten Tongs gesteuert und an vielen Stellen mit Kameras ausgestattet war. Die verschiedenen Apple-Führungskräfte stiegen in einem Hop-On-Hop-Off-Modus zu und wieder aus, um mit Brian Tong zu sprechen und seine Fragen zum iPhone zu beantworten.

Das Video bietet ein Update zur „aktuellen Lage des iPhones“, wobei Greg Joswiak und andere über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Geräts sprechen. Zudem hat man auch erneut auf KI-bezogene Ankündigungen später in diesem Jahr angespielt: Es wird allgemein erwartet, dass Apple iOS 18 mit neuen generativen KI-Funktionen auf der eigenen Entwicklerkonferenz WWDC im Juni ankündigen wird.

Das Video von Brian Tong bei YouTube ist definitiv einen Blick wert, wenn man sich für Apples iPhone interessiert – oder wenn man einfach nur sehen will, wie Greg Joswiak vorgibt, von einem Golfwagen angefahren zu werden. Das gesamte Interview in englischer Sprache dauert rund 40 Minuten und kann optional mit automatisch generierten englischen Untertiteln bei YouTube angesehen werden.

Fotos: Brian Tong/YouTube.