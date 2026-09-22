Interview: John Ternus über das iPhone Duo, Siri und seine neue Rolle bei Apple

Apple-CEO John Ternus hat nach dem September-Event in der französischen Canal+-Talkshow „Clique“ über das neue iPhone Duo, Künstliche Intelligenz und seine Zukunft bei Apple gesprochen. Besonders ausführlich ging es um das Design des faltbaren iPhones. Dass sich das aufgeklappte Gerät eher wie ein iPad anfühlt, ist laut Ternus kein Zufall. Apple habe bewusst einen anderen Weg eingeschlagen, statt bestehende Konzepte zu kopieren.

„Ich denke, das ist etwas Neues und Einzigartiges, oder? Aber wir wollten nicht einfach das nachmachen, was andere schon gemacht haben – nämlich zwei Handyformen zu nehmen, sie aneinanderzukleben und dann dieses seltsame quadratische Ding zu erhalten. Wir sind an die Sache so herangegangen, dass wir ein Großbild-Erlebnis schaffen wollten, das sich für uns richtig anfühlt. Und das machen wir natürlich schon seit langer Zeit mit dem iPad. Deshalb kannten wir die Form schon sozusagen und haben uns dieses neue Seitenverhältnis ausgedacht.“

Hinter der vergleichsweise eleganten Optik steckt laut Ternus allerdings eine ziemlich komplizierte Entwicklung. Beim Bau des iPhone Duo habe Apple „so viele Probleme“ lösen müssen. Gerade ein faltbares Gerät habe dem Unternehmen aber die Möglichkeit gegeben, „wirklich clever zu sein“ und „völlig neue Dinge zu entwickeln“. Zu den größten Herausforderungen gehörten technische Fragen rund um Scharnier und Display. Beide Komponenten mussten nicht nur funktionieren, sondern auch langfristig zuverlässig bleiben. Einen kleinen Favoriten unter den Funktionen hat Ternus ebenfalls: die Öffnungsanimation. „Ich meine, das macht wirklich Spaß, weißt du, die Animation, die man sieht, wenn man es von einer Seite zur anderen aufklappt. Es ist einfach irgendwie skurril und unterhaltsam. Und es zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht.“

Siri soll kein künstlicher bester Freund werden

Beim Thema KI schlägt Apple weiterhin einen etwas anderen Ton an als manche Konkurrenten. Ternus bekräftigte, dass die neue Siri-KI nicht als digitaler Begleiter gedacht sei. „Es ist nicht darauf ausgelegt, dein Freund zu sein“, erklärte er und vertritt damit auch die Position von Craig Federighi. Apple wolle mit seinen KI-Systemen nicht versuchen, menschliche Beziehungen zu ersetzen. „Durch sie lernen wir, durch sie wachsen wir, durch sie finden wir Freude und Glück“, sagte Ternus. Die Aussage passt damit zu Apples grundsätzlicher Vorstellung davon, welche Rolle KI im Alltag der Nutzer und Nutzerinnen einnehmen soll.

Auch Ternus’ eigener Aufstieg an die Apple-Spitze war Thema des Interviews. Der damalige CEO Tim Cook und Apples Vorstand fragten ihn, ob er sich vorstellen könne, das Unternehmen künftig zu führen. Ternus verriet nicht, wann genau das Gespräch stattfand, machte aber deutlich, dass ihn die Frage völlig unvorbereitet traf. „Als Tim mich fragte, ob ich das in Betracht ziehen würde, war es zum Glück gut, dass ich saß, denn ich hätte mir das nicht im Traum vorstellen können“, sagte er. Seine Ernennung kam für ihn demnach keineswegs als selbstverständlich erwarteter Karriereschritt.

Wer nun eine große Neuausrichtung bei Apple erwartet, dürfte allerdings enttäuscht sein. Ternus sieht keinen Grund, die Strategie des Konzerns grundlegend umzubauen. Auf die Frage, ob Apple unter seiner Führung zu seinen technischen Wurzeln zurückkehren und die Produktentwicklung wieder stärker in den Mittelpunkt stellen werde, antwortete er: „Ich glaube nicht, dass sich wirklich etwas geändert hat. Sicher, ich bin neu in diesem Job, aber der Fokus auf Innovation, der Fokus auf Produkte und vor allem der Fokus auf unsere Kunden – das hat sich nie geändert. Das war von Anfang an so.“ Seine persönliche Begeisterung für Hardware und Produktentwicklung spielt dabei eine zentrale Rolle: „Ich habe eine große Leidenschaft für Produkte. Ich liebe es, Dinge zu entwickeln. Deshalb bin ich schon so lange hier. Deshalb liebe ich meine Arbeit. Und deshalb freue ich mich darauf, das auch weiterhin zu tun. Aber ich betrachte das nicht als radikalen Wandel.“

Ein besonderer Moment war für den neuen Apple-Chef offenbar auch sein Auftritt beim September-Event. Dort durfte Ternus erstmals selbst Apples legendäres „One More Thing“ präsentieren. „Es war fantastisch“, sagte er rückblickend. Er habe Steve Jobs und Tim Cook zuvor dabei erlebt, wie sie diesen Satz auf der Bühne verwendeten. „Ich habe gesehen, wie Steve es gesagt hat, und ich habe gesehen, wie Tim es gesagt hat“, sagte Ternus. „Und so war es für mich ziemlich magisch, die Gelegenheit zu haben, es selbst zu sagen. Da bekam ich regelrecht Gänsehaut.“ Im vollständigen Gespräch spricht Ternus außerdem über Tim Cook, den Wettlauf um die KI, Apples Umweltziele, die Vision Pro und die neuen Kindersicherungsfunktionen in iOS 27. Das gesamte Interview haben wir als YouTube-Video unter dem Artikel für euch eingebunden.