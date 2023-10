iOS 17.1: So erstellt man eine Foto-Slideshow für den Sperrbildschirm

Es wird erwartet, dass Apple heute oder in den nächsten Tagen iOS 17.1 veröffentlichen wird. Das Update beinhaltet unter anderem eine neue Option zur Personalisierung des Sperrbildschirms für iPhones. Wie ihr euer Sperrbildschirm-Hintergrundbild durch Fotos aus einem bestimmten Album in eurem Fotoarchiv mischen lassen könnt, erfahrt ihr nachfolgend.

In den letzten Versionen von iOS hat Apple es den Nutzern und Nutzerinnen ermöglicht, den Sperrbildschirm auf vielfältige Art und Weise anzupassen. Eine Funktion, die sich als besonders beliebt erwiesen hat, ist die Möglichkeit, Fotos auf dem Sperrbildschirm-Hintergrund in bestimmten Intervallen oder immer dann, wenn man aufwacht oder auf den Bildschirm tippt, in zufälliger Reihenfolge anzuzeigen.

In iOS 17.1 hat Apple diese Funktion erweitert, so dass man nun Bilder aus einem bestimmten Album der eigenen Fotobibliothek in zufälliger Reihenfolge anzeigen lassen kann, anstatt einzelne Fotos manuell auswählen oder sich auf die von Apple voreingestellten Optionen Menschen, Haustiere, Natur und Städte verlassen zu müssen. Die folgenden Schritte zeigen, wie dies bei iPhones mit iOS 17.1 funktioniert.

Wecke dein iPhone auf und entsperre es mit Face ID, aber wische nicht auf dem Sperrbildschirm nach oben. Halte den Sperrbildschirm gedrückt, bis die Hintergrundbild-Galerie angezeigt wird, und tippe dann auf die blaue Taste „+“ in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Wähle „Zufällige Fotos“ aus dem Wallpaper-Menü. Tippe auf die neue Option „Album“ und wähle dann das Album mit den Fotos aus deiner Bibliothek aus, zwischen denen du zufällig wechseln möchtest. Wähle anschließend eine Frequenz für die Zufallswiedergabe aus: Täglich, Stündlich, Bei Sperre oder Bei Tippen. Tippe auf „Album verwenden“, um fortzufahren. Tippe auf den Bildschirm, um eine Vorschau der Fotos in dem von dir gewählten Album anzuzeigen, wie sie auf dem Sperrbildschirm erscheinen werden, und tippe auf die Uhr, um den Schriftstil und die Farbe so anzupassen, dass die Uhrzeit, das Datum und alle Widgets vor allen Bildern lesbar bleiben. Tippe auf „Fertig“ in der oberen rechten Ecke, um den Vorgang abzuschließen, und wähle dann entweder „Als Hintergrundbildpaar einrichten“, um den Vorgang abzuschließen, oder „Startbildschirm anpassen“, um das Aussehen separat zu ändern, und tippe dann auf „Fertig“.

Abschließend tippt man in der Galerie auf das neue Album-spezifische Shuffle-Hintergrundbild, um es zu aktivieren. Dann kann man auf den Bildschirm des iPhones tippen oder es aufwecken, um das Foto zu ändern, oder warten, bis es sich automatisch ändert, je nach gewählter Option.

