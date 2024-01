iOS 17.4: Eine kleine Änderung neben den großen EU-Anpassungen

iOS 18 soll laut Gurman das größte Update aller Zeiten werden. Die größten Auswirkungen für uns in Deutschland hat aber wohl das anstehende Update auf iOS 17.4, über das wir euch in den letzten Tagen bereits umfassend informiert haben. Eine kleine Änderung am System, die alle Länder betrifft, ist jetzt aber doch noch aufgetaucht.

Wie MacRumors herausgefunden hat, bekommt die Uhren-App eine neue Live Aktivität auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island. Von dort kennt ihr ja bereits den Timer, mit iOS 17.4 nistet sich dort auch die Stoppuhr ein.

Sobald der Zähler gestartet ist, zeigt er auf den Pro-Modellen rund um die Kamera-Aussparung die laufende Zeit an. Vergrößert man die Dynamic Island, gibt es eine Steuerung zum Anhalten und Starten einer neuen Runde.

Neben der laufenden Zeit und der Angabe der aktuellen Runde gibt es diese Steuerung auch direkt auf dem Lockscreen. Sobald die Stoppuhr pausiert ist, kann sie durch Tippen auf das X im Lockscreen oder durch Wischen nach links auf der Dynamic Island wieder entfernt werden. Einen ersten optischen Eindruck bekommt ihr oben auf dem Screenshot.