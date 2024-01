iOS 17.4: „Siri“ ohne „Hey“ und Podcast-Transkripte kommen

Funktionen, die es in den USA schon gibt, werden mit iOS 17.4 auch nach Deutschland kommen. Mit dem Start von iOS 17 hat Apple das US-Aktivierungswort der smarten Sprachassistentin von „Hey Siri“ auf optional nur „Siri“ gekürzt. Diese Änderung wird erst jetzt mit iOS 17.4 bei uns eingeführt. In den Einstellungen könnt ihr dann selbst entscheiden, ob ihr die Phrase „Hey Siri“ oder nur „Siri“ benutzen wollt.

Das klingt erst einmal nach nur einer kleinen Anpassung, im Hintergrund muss Apple aber technische Herausforderungen meistern, die ein erhebliches Maß an KI-Training erfordern. Komplex ist die Tatsache, dass die einzelne Phrase „Siri“ in mehrere verschiedenen Akzenten und Dialekten verstanden werden muss. Bei der Verwertung von zwei Wörtern – „Hey Siri“ – ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das System das Signal richtig versteht.

Podcast-Transkripte in iOS 17.4

Um den Zugang zu Podcasts für alle zu erleichtern, führt Apple mit iOS 17.4 Mitschriften für Podcasts in Apple Podcasts (App Store-Link) ein. Demnach wird das Gesprochene als vollständiger Text verfübagr gemacht. So könnt ihr einen Podcast auch nach bestimmten Phrasen oder Wörtern durchsuchen oder auf den Text tippen, um an die entsprechende Stelle der Episode zu springen. Während der Wiedergabe einer Episode wird jedes Wort hervorgehoben, so dass es einfacher ist, dem Text zu folgen. Transkripte können auch über die Detailseite der Episode aufgerufen werden.

Die Abschriften werden automatisch von Apple nach der Veröffentlichung angefertigt. Zwischen Veröffentlichung und Bereitstellung des Transkripts kann es aber eine kleine Verzögerung geben.

Podcast-Transkripte sind mit iOS 17.4 für Podcasts in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch erhältlich.