iOS 17: Sprachnachrichten werden in iMessage jetzt automatisch transkribiert

Mit iOS 17 hält eine kleine, aber feine neue Option Einzug auf unseren Geräten: Wer in iMessage Audionachrichten erhält, bekommt automatisch eine Transkription der gesprochenen Worte mitgeliefert. Dies ist insbesondere in Situationen hilfreich, in denen eine Sprachnachricht nicht abgehört, wohl aber eine Textnachricht gelesen werden kann. Bei ersten Tests zeigt sich die Funktion als durchaus gelungen und liefert weitestgehend fehlerfreie Sprache-zu-Text-Transkribierungen. Allerdings scheinen einige iOS-User auch mit Problemen zu kämpfen und berichten von Performance-Einbußen.

Leider sieht Apple bisher keinerlei Möglichkeit vor, die Transkription der Sprachnachrichten deaktivieren zu können. Schon seit iOS 16 gibt es allerdings die Option, Audionachrichten automatisch nach einer bestimmten Zeit vom System löschen zu lassen. Navigiert man in den Einstellungen zum Listeneintrag „Nachrichten“, findet sich dort nach einigem Scrollen die Möglichkeit, Sprachnachrichten entweder „Nach 2 Minuten“ oder „Nie“ löschen zu lassen. Wer viele Audio-Messages bekommt oder versendet und mit Speicherplatzproblemen zu kämpfen hat, sollte hier durchaus die zwei Minuten auswählen. Die Option gilt sowohl für versendete als auch für empfangene Sprachnachrichten.

Habt ihr die neue Audio-Transkription in iMessage unter iOS 17 bereits genutzt? Wenn ja, wie zufrieden seit ihr damit? Hinterlasst gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren.