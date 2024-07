iOS 18 Beta 3: Das sind die Neuerungen

Es ist nicht mehr weit bis zur Public Beta von iOS 18, die vermutlich am 15. Juli erscheint. Bevor es soweit ist, hat Apple heute zunächst einmal die dritte Beta-Version für registrierte Entwicklerinnen und Entwickler veröffentlicht. Mit dabei ist mal wieder eine ganze Ladung mit kleinen Neuerungen. Aber was genau hat sich in iOS 18 Beta 3 getan?

Verbesserter Dark Mode für den Homescreen

Ist es euch im Dark Mode auf dem Homescreen zu hell? Dagegen unternimmt Apple mit iOS 18 etwas. Es ist ja schon bekannt, dass einige Apple-Apps mit Icons mit zusätzlichen, dunklen Icons für den Dark Mode ausgestattet sind. Aber was ist mit den ganzen anderen Apps?

Genau hier kommt die dritte Beta ins Spiel. Mit Hilfe von Machine Learning kann iOS 18 jetzt nahezu alle App-Icons mit einem weißen Hintergrund automatisch „abdunkeln“. Das klappt auch bei manchen farbigen Apps, beispielsweise der Tesla-App mit einem roten Hintergrund und weißem Icon. Hier wird der Hintergrund schwarz und das Logo rot. Wenn die Farben nicht komplett geändert werden können, wird der Farbton etwas abgedunkelt. 9to5Mac hat dieses neue Feature bereits in einem Bild festgehalten:

Das Feature muss in den Einstellungen des Homescreens aktiviert werden. Zudem scheint es aktuell noch nicht für App-Icons im Dock zu funktionieren.

Um den Dark Mode auf dem Homescreen weiter zu verbessern, ha Apple das dynamische Wallpaper von iOS 18 weiter verbessert. Dieses ändert seine Farbe nun über den Tag hinweg noch häufiger.

Das sind die weiteren Neuerungen in iOS 18 Beta 3