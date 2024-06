iOS 18: Siri kann auch mit anderem Namen belegt werden

Wer bei den Bedienungshilfen des iPhones nur an Funktionen für beeinträchtigte Nutzer und Nutzerinnen denkt, liegt völlig falsch. Der Menüpunkt bietet einige praktische Funktionen, die sich im Alltag bezahlt machen, darunter auch weiterführende Einstellungen für die AirPods zur Geräuscherkennung und deren Risiken.

Mit iOS 18 sollen ab dem Herbst noch weitere Features in den Bedienungshilfen hinzukommen, erste davon präsentierte Apple bereits im Mai, noch vor der WWDC 2024-Keynote. Neben Eye Tracking und Music Haptics sollen auch Vocal Shortcuts, also per Stimme ausgelöste Kurzbefehle, Einzug halten. Im Zuge dessen wird es auch tatsächlich möglich sein, dass Apples Sprachassistent auf einen anderen Namen als Siri hört.

Die Vocal Shortcuts lassen sich dabei nicht nur für Siri verwenden, sondern auch, um andere Funktionen zu aktivieren. Ein Beispiel ist die Taschenlampe, die mit dem simplen Sprachbefehl „Taschenlampe“ aktiviert werden kann. Auch das Aufrufen des Kontrollzentrums, der Kamera und mehr ist so schnell und einfach sowie mit individuellen Sprachbefehlen möglich.

HomePods und Co. müssen weiter mit „Siri“ angesprochen werden

Wer sich nicht mit dem Namen „Siri“ für den Sprachassistenten anfreunden kann, bekommt also demnächst die Möglichkeit, eine andere Bezeichnung festzulegen. Der Sprachassistent antwortet zukünftig auch dann, wenn ihm ein anderer Name gegeben worden ist.

Die Einrichtung eines alternativen Siri-Namens ist allerdings mit kleinen Einschränkungen verbunden: Eine Synchronisation des festgelegten Namens mit Geräten wie den HomePods findet bisher nicht statt, so dass diese weiterhin mit dem üblichen Befehl „Hey Siri“ oder „Siri“ angesprochen werden müssen. Auf dem iPhone wird auch bei Namensänderung „Hey Siri“ weiterhin erkannt.