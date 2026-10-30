iOS 27.2: Apple führt Altersprüfung per Selfie ein

Apple erweitert die eigenen Sicherheitsfunktionen in iOS 27.2 und iPadOS 27.2 um eine neue Möglichkeit zur Altersverifizierung. Nutzer und Nutzerinnen können künftig per Selfie nachweisen, dass sie volljährig sind, und das ganz ohne Kreditkarte oder amtlichen Ausweis. Die Funktion ist zunächst nur in unterstützten Regionen verfügbar und soll die Altersprüfung deutlich unkomplizierter machen.

Die neue Funktion setzt auf eine Gesichtsanalyse, um einzuschätzen, ob eine Person bereits erwachsen ist. Dafür hat man während der Aufnahme den Anweisungen auf dem Bildschirm zu folgen und den Kopf zu drehen sowie zu neigen. Das Gesicht wird dabei aus insgesamt vier unterschiedlichen Blickwinkeln erfasst. Auf Basis dieser Aufnahmen schätzt das System das Alter ein und prüft, ob die Voraussetzungen für eine Bestätigung der Volljährigkeit erfüllt sind.

Beim Datenschutz kombiniert Apple die Verarbeitung direkt auf dem Gerät mit einer zusätzlichen Analyse über Private Cloud Compute. Die Ergebnisse werden anschließend lokal zusammengeführt. Laut Apple können weder das Unternehmen selbst noch externe Dritte während des Vorgangs auf die aufgenommenen Bilder zugreifen. Ist die Altersprüfung erfolgreich abgeschlossen, wird das verwendete Selfie wieder gelöscht. Damit soll die neue Methode eine Alternative zu klassischen Verfahren bieten, bei denen häufig sensible Dokumente oder Zahlungsinformationen erforderlich sind.

Wann verlangt Apple eine Altersverifizierung?

Eine Aufforderung zur Altersverifizierung kann in verschiedenen Situationen erscheinen. Dazu gehören beispielsweise die Einrichtung eines neuen Apple-Kontos, die Installation eines Software-Updates oder der Zugriff auf Apps mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren. Auch beim Anpassen bestimmter Sicherheitskontrollen kann eine entsprechende Prüfung erforderlich werden. Ob die Selfie-Methode angeboten wird, hängt allerdings vom jeweiligen Standort und den dort geltenden gesetzlichen Vorgaben ab.

Apple möchte den Aufwand für Nutzer und Nutzerinnen möglichst gering halten: Wer seine Volljährigkeit einmal erfolgreich nachgewiesen hat, muss die Altersprüfung laut eines Apple Support-Dokuments nicht erneut durchlaufen. Eine einmalige Bestätigung soll also ausreichen, um den Erwachsenenstatus für spätere Anfragen zu hinterlegen. Welche konkreten Verifizierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, richtet sich weiterhin nach den regionalen Anforderungen und den jeweiligen Nutzungssituationen. Apple hatte iOS 27.2 am 26. Oktober veröffentlicht und damit auch einige weitere Neuerungen integriert.