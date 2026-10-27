iOS 27.2 zeigt Siri Remote jetzt in der Wo ist?-App an

Apple bietet zwar schon seit iOS 17 die Möglichkeit, eine verlorene Siri-Fernbedienung mit dem iPhone zu orten, doch war das alles andere als intuitiv. Damals musste man dafür das Apple-TV-Widget im Kontrollzentrum nutzen, wodurch die Option schwer zu finden war. Mit iOS 27.2 und tvOS 27.2 taucht die Fernbedienung fortan auch in der Wo ist?-App auf, sodass alle Geräte an zentraler Stelle gesammelt sind.

Doch nicht alle Remotes können in die Wo ist?-App rein, denn nur die Fernbedienungen der zweiten und dritten Generation lassen sich so orten. Während die aktuellen Remotes auf einen Lautsprecher verzichten, stattet Apple die Fernbedienung beim neuen Apple TV 4K der vierten Generation mit einem Speaker aus, der einen Ton abspielen kann, damit sich die verlegte Remote besser finden lässt. Gleichzeitig ermöglicht die zentimetergenaue Suche eine Navigation mit dem iPhone, sodass ihr nicht nur dem Ton hinterherhören müsst, sondern direkt zur Remote geführt werdet.

Das sind die Voraussetzungen

Damit die Fernbedienung in der Wo ist?-App erscheint, gilt es, vorab sowohl iOS 27.2 auf dem iPhone als auch tvOS 27.2 auf dem Apple TV zu installieren. Nach der Installation von tvOS 27.2 kann es noch etwas dauern, bis die Remote in Wo ist? zu sehen ist, da möglicherweise noch eine neue Firmware auf die Fernbedienung aufgespielt werden muss.