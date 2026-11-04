iOS 27.3 Beta: Apples neu gestaltete Health-App feiert ihr Comeback

Wer in den vergangenen Wochen vergeblich nach der runderneuerten Health-App gesucht hat, kann aufatmen. Mit der Beta von iOS 27.3 kehrt die im September vorgestellte Neugestaltung zurück. Apple hatte die App bereits in der Beta von iOS 27.2 getestet, sie aber kurz vor der Veröffentlichung des Updates wieder entfernt. Jetzt scheint der neue Anlauf zu klappen.

Persönliche Tipps von Apple Intelligence

Herzstück der Überarbeitung sind zwei neue Registerkarten, nämlich „Einblicke“ und „Langlebigkeit“. Die erste bündelt aktuelle Daten, darunter Aktivitätsringe, Herzfrequenz, Schlafwert und Vitalwerte. Apple Intelligence wertet diese Informationen aus und schlägt passende Maßnahmen vor, die sich an Zielen und Aktivitäten orientieren.

Besitzer einer Apple Watch Series 12 oder Apple Watch Ultra 4 bekommen zusätzlich einen Bereitschaftswert, den sie sowohl in den „Einblicken“ als auch direkt auf der Uhr sehen. Er soll helfen, die Tagesform einzuschätzen, also ob man mehr Gas geben, lieber einen Erholungstag einlegen oder wie gewohnt trainieren sollte.

Außerdem wurde der Bereich „Vitalwerte“ überarbeitet. Er bietet jetzt getrennte Ansichten für Tag und Nacht. Neu dabei ist die Herzfrequenzvariabilität (HRV), und zwar sowohl als allgemeiner Wert als auch als Erholungs-HRV.

Langlebigkeit: Der Blick aufs große Ganze

Während die „Einblicke“ den Moment abbilden, betrachtet der Reiter „Langlebigkeit“ Gesundheitsdaten im Zeitverlauf. Bewertet wird in sieben Kategorien: Herzgesundheit, Schlaf, psychisches Wohlbefinden, Bewegungsgesundheit, Stoffwechselgesundheit, Gehör und Ernährung.

Besonders spannend ist die Funktion „Gesundheitsalter“. Sie zieht Werte wie Ruheherzfrequenz, VO₂-Max, HRV, Schlaf und Biomarker aus Blutuntersuchungen heran und rechnet daraus aus, wie die Gesundheit im Vergleich zum tatsächlichen Alter dasteht. Datengrundlage sind die Messwerte der Apple Watch. Hinzu kommen Fitness-Tests, die du zu Hause durchführst und die das iPhone per Kamera aufzeichnet.

Sprachen und Verfügbarkeit

Außerdem erweitert Apple die Sprachunterstützung der App. Neu hinzu kommen Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Französisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch und Vietnamesisch. Der offizielle Start der neuen Health-App ist für Ende 2026 geplant – auch auf Deutsch. Das passt zur erwarteten Veröffentlichung von iOS 27.3 im Dezember. Voraussetzung ist ein iPhone, das Apple Intelligence unterstützt.