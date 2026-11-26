Apple könnte mit iOS 28 eine längst überfällige Überarbeitung des Benachrichtigungssystems auf dem iPhone planen. Wie aus mehreren Quellen zu hören ist, soll das Update im kommenden Jahr umfangreiche Änderungen am Benachrichtigungscenter mit sich bringen. Konkrete Details sind bislang allerdings nicht bekannt. Noch handelt es sich lediglich um ein Gerücht, eine offizielle Bestätigung von Apple steht aus.

Hintergrund der möglichen Neuerungen ist unter anderem der zunehmende Ärger über unerwünschte Werbebenachrichtigungen. Obwohl Apple klare Regeln für Werbung in iPhone-Apps vorgibt, werden diese offenbar nicht konsequent durchgesetzt. Das Ergebnis: Immer wieder landen unnötige Werbehinweise auf dem Sperrbildschirm und sorgen für eine wenig übersichtliche Benachrichtigungszentrale.

Android macht vor, wie es gehen könnte

Einen möglichen Ansatz liefert Google mit Android 16 und neueren Versionen. Dort können Nutzer und Nutzerinnen Benachrichtigungen nach Kategorien wie „Nachrichten“, „Werbung“, „Soziales“ und „Vorschläge“ filtern. Ein vergleichbares System wäre auch für iOS denkbar und könnte iPhone-Usern deutlich mehr Kontrolle über eingehende Mitteilungen geben. Ob Apple tatsächlich eine solche Funktion für iOS 28 vorbereitet, bleibt allerdings abzuwarten.

iOS 28 dürfte im nächsten Jahr wie üblich auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2027 Mitte Juni vorgestellt werden und dann im Herbst des gleichen Jahres nach einigen geschlossenen und offenen Betaversionen offiziell verfügbar sein.