iPad Air mit OLED soll 2027 in zwei Größen auf den Markt kommen

Nachdem Apple sowohl das iPad Pro als auch das iPad mini mit einem OLED-Display ausgestattet hat, soll auch das iPad Air Anfang nächsten Jahres auf diese Technik setzen. Das berichtet zumindest DigiTimes, die den Zeitrahmen jetzt genauer spezifiziert.

Aktuell setzt das iPad Air auf einen LCD-Bildschirm, allerdings ist es nur ein logischer Schritt, dass es künftig ebenfalls auf OLED setzt. Apple nutzt die Technik seit 2024 im iPad Pro und seit kurzer Zeit auch im iPad mini, sodass die Expertise vorhanden ist. Obwohl Apple immer einen Abstand zwischen den Geräten schaffen will, könnte der Umstieg in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erfolgen. Ob das iPad Air ein OLED-Display mit 120 Hertz oder nur mit 60 Hertz bekommt, bleibt abzuwarten.

Samsung Display als Zulieferer

Samsung Display wird voraussichtlich den Großteil der Displays für das iPad Air liefern. BOE bemüht sich um Aufträge für eine der beiden Größen und muss sich noch als Zulieferer qualifizieren. Wenn Samsung sich die Aufträge schnappt, könnte das Unternehmen zu Apples größtem Zulieferer von OLED-Displays für iPads werden, während LG Display voraussichtlich weiterhin für das iPad Pro liefert.

Laut DigiTimes soll das iPad Air die gleiche Display-Technik nutzen, die auch beim iPad mini zum Einsatz kommt. Das Display im iPad Pro ist noch einmal fortschrittlicher, um eine höhere Helligkeit zu erzielen. Genau mit dieser Technik ist auch ProMotion mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz möglich, die möglicherweise dem iPad Pro vorbehalten bleibt.

Welche iPad-Größe bevorzugt ihr?

Ich selbst habe noch ein iPad Pro mit Mini-LED im Einsatz, jedoch zieht das iPad mini schon in Kürze bei mir ein, sodass ich mir die Unterschiede genauer ansehen kann. Zuletzt noch die Frage: Welche iPad-Größe ist für euch die richtige? Lieber ein kleines handliches Display oder doch den größten Bildschirm für mehr Inhalt?